Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района

Глава Третьяковского района Николай Каверин получил "добро" на отставку от депутатов райсовета. По данным "Политсибру", и.о. руководителя района руководитель глава Староалейского сельсовета Татьяна Скосырева.

"Сессия будет месяца через два, сейчас готовят документы, объявят конкурс на выборы нового главы района", – отметили в администрации района.

Напомним, о намерении Николая Каверина уйти в отставку стало известно в начале марта. Отмечалось, что чиновник покинет пост из-за проблем со здоровьем. Он работал на этой должности с 2017 года.

При этом Каверин – уже третий глава района в крае, который уходит в отставку за последний месяц. В феврале с должности сняли руководителя Бийского района Владимира Трухина, а в начале марта уволился глава Солонешенского района Виктор Горбачёв.