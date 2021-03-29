Настоящая весенняя погода в Алтайском крае установится "согласно плану". Об этом порталу "Алтапресс" рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По её словам, переход через отметку ноль градусов в регионе уже происходил, однако он был неустойчивым и позднее температура в крае поменялась. По словам специалиста, в 2021 году метеорологическая весна в Алтайском крае установится в первой декаде апреля, что соответствует норме.

Ранее сообщалось, что "настоящая" весна в Барнауле и Алтайском крае в 2021 году отстаёт от календарной. Март не баловал жителей тёплой погодой: были и ураганный ветер, срывающий крыши со зданий, и снегопады, парализующие город, и почти крещенские морозы.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал тёплые весну и лето в Западной Сибири.