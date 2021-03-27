Когда в Барнаул придёт настоящая весна и почему до сих пор нет тепла

"Настоящая весна" в Барнауле и Алтайском крае в 2021 году отстает от календарной. Март не баловал жителей тёплой погодой: были и ураганный ветер, срывающий крыши со зданий, и снегопады, парализующие город, и почти крещенские морозы. До сих пор регион накрывают сугробы снега, а о тёплом солнце приходится лишь мечтать. Amic.ru узнал, когда барнаульцы всё-таки сменят пуховики на лёгкие куртки.
Вряд ли. 25 и 26 марта Западную Сибирь накрыл волновой циклон из Казахстана, из-за него уже в субботу, 27 марта, погода в регионе ухудшится. Синоптики прогнозируют, что 27 марта в предгорьях Алтайского края потеплеет до +12°С, но в других районах будет холоднее – от +1 до +6 градусов. К тому же ожидаются снег и дожди. Продлится непогода вплоть до 31 марта. Уже с 28 марта синоптики прогнозируют понижение температуры. Ночью похолодает до -6°С, а днем столбики термометров покажут от -1 до +7 градусов.
Во вторник, 30 марта, в регионе ночью будет -8 градусов, днём около нуля. 31 марта станет ещё холоднее: ночью -9°С, днём -1°С. По-зимнему морозно ожидается 1 апреля: ночью в Барнауле температура опустится до -13 градусов, но днём потеплеет до +2.
Скоро. По данным сервиса "Яндекс. Погода", который проанализировал погоду в Барнауле за последние полвека, стабильный "плюс" установится в Барнауле с 8 апреля, а окончательно снёг сойдет к 25 апреля.
По многолетним наблюдениям алтайских синоптиков, с 22 апреля в Барнауле среднесуточная температура поднимается выше +5 градусов. В это время появляются насекомые, прилетают водоплавающие птицы, вырастает трава, на деревьях набухают почки. В атмосфере возникают мощные кучевые облака, гремит первая гроза.
Кстати, по словам главы российского гидрометцентра Романа Вильфанда, в Сибири, в том числе Алтайском крае и Барнауле, апрель будет теплее обычного.
Аномально тёплой. Правда, многие барнаульцы могли не запомнить весну прошлого года: с конца марта в стране объявили самоизоляцию из-за пандемии коронавируса и нам всем пришлось сидеть дома.
Средняя температура воздуха в марте 2020 года составила -4...6 градусов – это на 1-4 градуса выше нормы. 2 марта в Барнауле воздух прогрелся до 4,7 градуса и повторил рекорд, зафиксированный в этот же день в 1907 году.
Ещё более богатым на рекорды стал апрель 2020. Среднесуточная температура в этом месяце была от +7 до +12 градусов, что на 5-7 градусов выше нормы.
23 апреля в Барнауле зафиксировано +29,9 градуса, что стало абсолютным максимум за всю историю наблюдений в этот день (предыдущий рекорд был в 2011 году, +27,3°С). 24 апреля стал ещё более жарким днём: воздух прогрелся до +31,5 градуса, перебив рекорд 1927 года, когда было зафиксировано +27 градусов.
Комментарии
веНСа, я так понимаю это Венская весна? А про нашу то весну что скажите?
https://www.amic.ru/news/477322/ - ваши специалисты из гидрометцентра только журналы погоды могут вести. а потом рассказывать, какая погода была в прошлом. Крайне редко могут прогнозировать..
Когда фунтик на бумаге перестанет со снегом бороться
Тогда и придёт весна-красна
Чего чего, а ждать на Руси всегда умели.