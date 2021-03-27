Когда в Барнаул придёт настоящая весна и почему до сих пор нет тепла

Ждать ли тепла в ближайшие дни?

Вряд ли. 25 и 26 марта Западную Сибирь накрыл волновой циклон из Казахстана, из-за него уже в субботу, 27 марта, погода в регионе ухудшится. Синоптики прогнозируют, что 27 марта в предгорьях Алтайского края потеплеет до +12°С, но в других районах будет холоднее – от +1 до +6 градусов. К тому же ожидаются снег и дожди. Продлится непогода вплоть до 31 марта. Уже с 28 марта синоптики прогнозируют понижение температуры. Ночью похолодает до -6°С, а днем столбики термометров покажут от -1 до +7 градусов.

Во вторник, 30 марта, в регионе ночью будет -8 градусов, днём около нуля. 31 марта станет ещё холоднее: ночью -9°С, днём -1°С. По-зимнему морозно ожидается 1 апреля: ночью в Барнауле температура опустится до -13 градусов, но днём потеплеет до +2.