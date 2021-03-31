Глава Минздрава Республики Алтай узнал о своей отставке, находясь в СИЗО

Олег Хорохордин в связи с утратой доверия отправил в отставку бывшего главу республиканского Минздрава Сергея Коваленко. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Коваленко находится в СИЗО с 12 марта. Его заключили под арест на два месяца.

Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. Их обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, сумма "откатов" за заключение контрактов и иную помощь составила порядка 4,6 млн рублей. Как выяснилось, одна из четырёх компаний, фигурирующих в уголовном деле, зарегистрирована в Барнауле.