Новую школу на 360 мест строят в небольшом алтайском селе

В селе Ларичиха Тальменского района за счёт краевого бюджета строят новую школу на 360 мест. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

"Возможность получения качественного образования зависит в том числе и от учреждения, в котором проходит учебный процесс. Старое здание школы было аварийным, его закрыли в 2020 году. Сейчас наши ученики вынуждены обучаться в помещении школы искусств и детском саду. Современное же здание откроет для нас новые возможности в части организации основных и внеурочных занятий", – поделилась учитель русского языка и литературы Ларичихинской школы Оксана Беспалова.

Помимо традиционных классов, в здании оборудуют лингафонный кабинет, кабинеты логопеда, социального педагога, психолога и внеурочных занятий.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек.