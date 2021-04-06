Умер актёр из сериала "Чернобыль"

Британский актёр Пол Риттер, который известен по роли инженера Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль", умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома в окружении жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя", – рассказал представитель актёра газете The Guardian. Агент уточнил, что Риттер страдал от опухоли головного мозга.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года. Он играл Элдреда Уорпла в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка", а также эпизодические роли в ряде голливудских кинолент. Наибольшую популярность он заработал, сыграв Анатолия Дятлова.