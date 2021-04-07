Прокуратура проверит сотни аварийных домов Барнаула

Прокуратура проведет проверку аварийного жилого фонда Барнаула, насчитывающего около 300 многоквартирных домов, "стены и перекрытия которых едва выдерживают весеннюю сырость", сообщили amic.ru в правозащитной организации "Гражданский патруль".

"Дома разваливаются один за другим. Людей расселять некуда. Только за последнюю неделю серьёзная деформация стен и фасадной балки обнаружена в двухэтажке 1948 года постройки на улице 1-й Западной, а ночью 4 апреля обрушился фасад жилого дома на улице Советской Армии, – перечислили активисты. – Он построен в 1954 году и был признан аварийным восемь лет назад. В конце марта рухнул потолок в квартире аварийного двухэтажного жилого дома на Матросова".

Глава местного отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг подчеркнул, что сложившаяся обстановка несёт угрозу жизни и здоровью жильцов таких домов, если оперативно не организовать их переселение. В связи с этим общественники и обратились к правоохранителям.

Он уточнил, что жильцы могут писать обращения в прокуратуру и по отдельности. Тогда ведомство будет отстаивать их права в индивидуальном порядке.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.