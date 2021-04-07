Прокуратура проверит сотни аварийных домов Барнаула

Прокуратура проведет проверку аварийного жилого фонда Барнаула, насчитывающего около 300 многоквартирных домов, "стены и перекрытия которых едва выдерживают весеннюю сырость", сообщили amic.ru в правозащитной организации "Гражданский патруль".
"Дома разваливаются один за другим. Людей расселять некуда. Только за последнюю неделю серьёзная деформация стен и фасадной балки обнаружена в двухэтажке 1948 года постройки на улице 1-й Западной, а ночью 4 апреля обрушился фасад жилого дома на улице Советской Армии, – перечислили активисты. – Он построен в 1954 году и был признан аварийным восемь лет назад. В конце марта рухнул потолок в квартире аварийного двухэтажного жилого дома на Матросова".
Глава местного отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг подчеркнул, что сложившаяся обстановка несёт угрозу жизни и здоровью жильцов таких домов, если оперативно не организовать их переселение. В связи с этим общественники и обратились к правоохранителям.
Он уточнил, что жильцы могут писать обращения в прокуратуру и по отдельности. Тогда ведомство будет отстаивать их права в индивидуальном порядке.
Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.
Комментарии
А судя по отчетам деятельности этого Патруля, в основной массе они исключительно бродячими собаками занимаются.
А почему какието-то общественники обращают, а наши депутаты нет? Где Бесарабов, где Быков и другие? Где АКЗС?
7.04.2021 17:25
- гость -
заняты оне, не до вас им
Путин потребовал повысить доходы жителей Алтайского края.
Путин потребовал доложить о целевых результатах до 1 июля 2021 года, а затем — каждые шесть месяцев.
А есть вооще утвежденный перечень аварийных домов г. Барнаул и план мероприятий по их расселению утвержденный городской администрацией. Кто -нибудь в администации края эти вопросы контролирует? Кто-нибудь составляет отчеты по этим планам-мероприятий?
Было бы здорово если прокуратура сообщила Генеральному прокурору что.... Проверку провели! Аварийных домов до фига!!! Но денег в крае нет!!!!!. Как Генеральный прокурор сообщите этот факт в правительство и потребуйте выделения средств из Москвы в Барнаул. А так, просто сотрясение воздуха. Снимать можно мэров каждый день а денег от этого не прибавится
Вакаев где??? Может 100 миллионов выделенных на парк потратим на расселение людей??? Так господин Вакаев??? Вы же за людей??? Или уже нет? ? На госдолжности за парк хорошо платят???.
Конечно есть план! План такой - где подешевле, например на потоке отжать землю у частников, там построить дешовые панельки и заселить туда народ из ветхого и аварийного жилья, потому что селить их в приличные дома нельзя. Пусть живут в своем гетто. А новостройки для приличных людей возводить на месте ветхого жилья. И делать это за счет федеральных денег. А местный бюджет наша администрация и городская дума на месте попилят.
если жилье аварийное, его расселять надо, а не кататься смотреть, сколько простоит еще