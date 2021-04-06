Франк: жители разрушающегося дома в Барнауле могут переселиться в маневренный фонд

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил о возможности переселения жителей разрушающегося дома по улице 1-й Западной, 51, в маневренный фонд или выдачи компенсации за аренду жилья. В ходе внеочередного заседания городской комиссии по ЧС градоначальник поручил оповестить жильцов о такой мере поддержки.

Первый замглавы администрации Октябрьского района Сергей Мещеряков доложил, что на территории введён режим чрезвычайной ситуации. Зона ЧС определена в радиусе 5 метров от дома.

Как сообщает пресс-центр администрации города, сейчас в пунктах временного размещения находятся семь человек. Все они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

По итогам комиссии дано поручение комитету ЖКХ по подготовке заключения специализированной организации о техническом состоянии несущих конструкций и возможности проживания в данном доме. Председатель комитета Антон Бенс сообщил, что специалисты уже приступили к осмотру здания.

Деньги на работы и функционирование пункта временного размещения выделят из резервного фонда Барнаула.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы.

Также из-за аварийной ситуации 25 домов остались без газа. Сейчас сотрудники Газпрома отключают участок газопровода, проходящего по фасаду аварийного здания. Работы планируют завершить до конца дня 6 апреля, после чего начнётся восстановление газоснабжения в отключённых домах.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность". По данным следствия, дом признан аварийным с 2019 года. Правоохранителям предстоит дать оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.