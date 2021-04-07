Барнаул стал лидером в России по росту цен на большие квартиры

Барнаул стал абсолютным лидером по росту цен на большие (четыре и более комнат) квартиры. В первом квартале 2021 года цена квадратного метра в таком жилье в краевой столице выросла на 8,72% по сравнению с последним кварталом 2020-го. Это следует из рейтинга, проведённого консалтинговой группой SRG для РИА Новости.

На второй строчке оказался Иркутск (8,1%), замкнул тройку Калининград (8%). Минимальные темпы роста показали многокомнатные квартиры в Астрахани (0,48%), Рязани (0,58%) и Ярославле (0,99%).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае в полтора раза выросло число кредитов под залог жилья. Пик интереса заёмщиков пришёлся на первый квартал 2020 года.