В Горно-Алтайске женщина-водитель пострадала в ДТП

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

Женщина-автомобилист пострадала в результате столкновения легковых автомобилей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошёл 8 апреля около 12:25 в районе дома № 11 по проспекту Коммунистическому. Столкнулись Honda Legend и Toyota Avensis.

"Предварительно установлено, что 27-летний местный житель, управляя автомобилем Honda Legend, двигаясь со стороны ул. Ленкина в направлении остановки "Родник", при выполнении манёвра "поворот налево", на регулируемом перекрёстке не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся со встречного направления прямо (на разрешающий сигнал светофора) автомобилем Toyota Avensis, за рулём которого находилась 27-летняя горожанка", – говорится в сообщении.

Женщина получила травмы, её госпитализировали. Уточняется, что оба водителя были трезвые. Правоохранители возбудили административное расследование в отношении водителя Honda.

Ранее житель Барнаула поделился записью с видеорегистратора, который запечатлел "очень странное ДТП".