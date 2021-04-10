"Ростелеком" подарил "игровую" скорость участникам студенческой киберлиги

"Ростелеком" наградил победителей регионального этапа Всероссийской студенческой лиги по киберспорту, который прошёл в Барнауле. Все 14 участников — две команды, два одиночных игрока и два запасных — из АлтГМУ. Лидеры турнира 4 апреля 2021 года сразились с участниками из других регионов Сибири в зональном этапе соревнований.

"АГМУ показали достойный уровень и образец кибеспортивной студенческой команды. Каждая игра была захватывающей и эмоциональной. И хотя в финальный этап они в итоге не попали, но создали хорошую основу для будущих побед", – сказал председатель Алтайского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России Станислав Макаров.

В студенческой лиге приняли участие сборные вузов и ссузов из 53 регионов страны. В Барнауле с 8 по 27 марта в региональных играх по круговой схеме соревновались студенты из АГМУ, Алтайского госуниверситета и Алтайского государственного института культуры – всего 40 участников. Соревнования проходили по дисциплинам Dota2, CS:GO, Hearthstone, StarCrafII и ClashRoyale.

"Прекрасный турнир, жаль, что проходит только раз в год. Мы рады, что стали частью киберспортивного движения. Для нас это не просто хобби и увлечение, а целая жизнь. Спасибо федерации и "Ростелекому" за организацию соревнований и призы", – рассказал основатель киберспортивного клуба при АГМУ, участник лиги Кирилл Евдокимов.

"Ростелеком" подарил участникам сибирского финала студенческой лиги сертификаты на бесплатный доступ к тарифному плану "Игровой", который, кроме высокой скорости, даёт преимущества в популярных играх от Wargaming, MY.GAMES и 4game. Одиночным игрокам оператор вручил футболки, а командам — флешки и аксессуары для смартфона.

"Вместе с развитием тарифа "Игровой" в 2020 году совместно с компанией "Бука" мы запустили "Игровой маркет" на market.rt.ru. Сейчас на площадке доступно более двух тысяч игр от 48 российских и зарубежных издателей. Также мы предлагаем геймерам облачные игры Nvidia от GFN.RU, которые превращают домашний компьютер в игровую машину, а после интеграции с цифровым видеосервисом Wink доступны на больших ТВ-экранах", – прокомментировал директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

Лавренюк также добавил, что алтайские геймеры могут приобрести у "Ростелекома" мощный домашний роутер "Игровой RT-X", который поддерживает 18 популярных онлайн-игр и суммарную скорость передачи данных до 2 Гбит/с. Оборудование действует на оптических сетях "Ростелекома" в городах края и 51 селе.