"Я всегда рядом": как понять, что ребёнок склонен к суициду, и предотвратить трагедию

17 детей наложили на себя руки в 2020 году в Алтайском крае, ещё 124 – пытались, но их успели спасти, сообщили в МВД. В 2021-м полицейские ежедневно получают по два-три сигнала о попытках подростков покончить с собой. Такую статистику представил на сессии Алтайского Заксобрания начальник краевого ГУ МВД Андрей Подолян. Психологи считают, что зачастую причинами подростковых самоубийств становятся непонимание в семье и давление со стороны учителей и сверстников. Корреспондент amic.ru Полина Жданова пообщалась со специалистами и узнала, какие тревожные сигналы подают дети перед "решающим шагом" и как общаться с ребёнком, чтобы предотвратить трагедию.

Спонтанное решение

Чаще всего подростки совершают самоубийство под влиянием стресса и сиюминутных эмоций, считают психотерапевты. Поводом что-то с собой сделать может послужить как плохая оценка, так и ссора с родителями. А вот неразделённая любовь (родители часто считают, что именно она – основа подростковых проблем), согласно статистике, не самая частая причина трагедии.

В Москве 30 марта 11-летняя школьница покончила с собой. Женщина рассказывает, что накануне она упрекнула дочь за беспорядок в комнате. Мама посчитала, что конфликт был исчерпан в тот же день. Но на следующее утро она получила от дочери сообщение: "Я тебя очень сильно люблю, прости меня, пожалуйста. Не переживай, а просто живи". Позже тело ребёнка обнаружили под окнами многоквартирного дома.

"У подростков преобладает так называемый аффективный суицид. Его сравнивают с коротким замыканием – произошла ситуация, которая мне невыносима. И я больше не хочу жить. Подростки часто рассматривают смерть как альтернативную реальность: в этой жить я больше не хочу, хочу другую, без боли. Ссора с родителями вполне может послужить спусковым крючком для подобных действий", – объясняет психолог в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Анастасия Ячменёва. И это не значит, что ребёнок тут же пойдёт и что-то сделает с собой, он может дать себе время на принятие решения, варианты, но всё это будет происходить под влиянием сильных эмоций.

Зачастую, говорит Анастасия, ребёнок не вполне осознаёт, что не сможет перемотать назад и воскреснуть, и что суицид – это "билет в один конец".

Интерес к смерти появляется у детей достаточно рано – примерно в 3-4 года. Они могут плакать, переживая, что мамы когда-то не станет, но ещё не вполне осознают конечность собственной жизни.

"Маленькие дети чаще всего представляют смерть как сон или путешествие, нежели как полный конец. Но если ребёнок задаёт вам мрачные вопросы, это ещё не значит, что он собирается умереть, это может быть простое любопытство", – объясняет Анастасия Ячменёва.

Мысли о смерти и намерение совершить самоубийство отличаются друг от друга. Исследующий мир ребёнок будет открыто задавать вам вопросы, пусть даже и не всегда удобные и местами пугающие, говорит психолог. О суициде подросток предпочтёт промолчать.

"Желание добровольно уйти из жизни – ненормально и противоестественно человеку любого возраста. Наша цель – выжить, а не умереть раньше времени. Мысли о суициде впервые у ребёнка могут возникать в возрасте около 9-10 лет, на пороге полового созревания и гормональных перепадов, когда начинается поиск своей идентичности. В этот период важно выстраивать общение с детьми осознанно", – добавляет анонимный психолог-консультант детского телефона доверия Барнаула.

Трагедия может произойти в любой семье – всё потому, что идеальных родителей не существует. Анастасия Ячменёва говорит, что психологи выделяют среди подростков несколько групп риска, наиболее подверженных суицидальным настроениям.

Психологи отмечают, что наиболее подвержены суицидальным настроениям дети:



– с соматическими или психическими заболеваниями (депрессия и тревога всегда сопровождают суицидальные намерения);

– из семей, где ребёнка слишком сильно контролируют, либо наоборот, совершенно не интересуются его жизнью (при этом родители из социально благополучных слоёв также могут быть равнодушны к проблемам детей);

– из семей, где родители манипулируют чувствами ребёнка, вызывают в нём постоянное чувство вины;

– которые живут в ощущении отвержения и безразличия – например, в семьях наркоманов, алкоголиков;

– которые становились свидетелями попыток суицида у близких;

– которые подвергались насилию;

– гении, неординарные подростки.



Невыносимое давление

18 апреля в Подмосковье под окнами одного из домов было найдено тело 17-летнего школьника. По словам матери, парень слишком сильно переживал из-за подготовки к ЕГЭ и неоднократно говорил о желании свести счёты с жизнью. Он регулярно посещал психолога из-за суицидальных наклонностей и обучался дистанционно, но уберечь его всё равно не смогли.

По статистике, предоставленной Единой межведомственной информационной системой, около 20% детских самоубийств приходится на время сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Как говорят психологи, это связано с чрезмерным давлением на подростков со стороны родителей, учителей, сверстников.

"В самом начале подросткового периода стоит вести разговоры на различные темы. В спокойном диалоге родители могут объяснить, что не стоит всегда делать то, что от тебя требует общество. И если вдруг на ребёнка давят, он должен иметь возможность в любой момент рассказать об этом дома и получить поддержку и помощь", – советует психолог-консультант детского телефона доверия.

Но часто бывает так, что как раз эту самую поддержку от родителей дети и не получают. Вместо этого дома на них давят ещё больше. И сильнее всего на психическое состояние ребёнка влияет обстановка в семье, говорят психологи. Равнодушное отношение родителей к проблемам подростка и пренебрежение его желаниями часто становятся той самой "последней каплей".

"Ребёнок падает, когда не на кого опереться. Если подросток был психически и телесно здоров, но ушёл из жизни, значит, хорошие отношения с родителями – только иллюзия. Либо они были односторонне хорошими – с точки зрения родителей, но не ребёнка", – объясняет психолог Анастасия Ячменёва.

Для подростка очень важно быть услышанным дома. Дети примерно уже с 12 лет хотят, чтобы взрослые общались с ними на равных, отмечают психологи. Лучший способ укрепить ваши коммуникации в "колючий" подростковый период – учитывать мнение ребёнка, советоваться с ним, позволять ему высказываться на семейных собраниях и так далее. Это выстроит доверительную связь, и в случае если в жизни ребёнка что-то не заладится, – вероятнее всего, он сразу расскажет об этом и попросит о помощи в решении проблемы.

Но многие родители, говорят специалисты, считают такой путь сложным и упрощают себе жизнь, держа ребенка в "ежовых рукавицах". Его начинают контролировать и ограничивать во всём с целью "уберечь от плохого воздействия".

"И чаще всего это работает совсем наоборот. Родители должны понимать – как только начинается отслеживание каждого шага – заканчиваются хорошие и доверительные отношения, ребёнок начнёт замыкаться и отдаляться", – говорит психолог Анастасия Ячменёва.

Желание быть "в тренде"

Массовые призывы к суициду среди детей распространяли неизвестные аккаунты в социальной сети Tik Tok 3 марта 2021 года. После того как публикациями под хештегом #3марта заинтересовались в МВД и Роскомнадзоре, а родители и учителя потребовали запретить Tik Tok в России, социальная сеть удалила все видео с этой отметкой.

Однако социальные сети, по мнению психологов, не влияют на детскую психику так, как представляют себе это тревожные родители. Ребёнок последует сомнительным призывам только в том случае, если у него изначально есть психологические проблемы.

"Запрещать коммуникацию и соцсети – плохая идея. Скорее всего, ребёнок будет назло нарушать запреты. То, что должны сделать родители для подростка в первую очередь, – это создать тёплую, принимающую "берлогу". Не нужно стараться быть другом, но и не нужно быть нерушимой властью. Просто будьте взрослым, на которого ваш ребёнок будет ориентироваться. Взрослым, который скажет: "Я просто люблю тебя, и мне так повезло, что ты у меня есть", – советует психолог Анастасия Ячменёва.

Специалист подчёркивает, что подростка с 12-13 лет больше интересует реализация в социуме, чем домоседство. И если родитель препятствует этому, он только провоцирует ребёнка на импульсивные поступки. В период, когда дети активно устанавливают личные границы, важно научиться не давить на них системой строгих запретов, а договариваться и приходить к взаимным компромиссам.

"Симптомы" того, что с ребёнком что-то не так

Многие думают, что совершить суицид могут только люди с психическими расстройствами. Это не так, говорят психологи. Самоубийца может быть психически здоров, но наложить на себя руки из-за острого кризисного состояния. А назревает кризис или нет, можно распознать при помощи тревожных сигналов.

Психологи выделяют следующие "суицидальные маркеры":



– ребёнок начал строить фразы в прошедшем времени ("как хорошо, что мы были знакомы");

– подросток часто шутит на тему смерти, суицида, становится циничным;

– у ребёнка резко изменилось поведение, снизилась успеваемость, пропал интерес к его любимым занятиям;

– неряшливость, отсутствие ухода за собой, безразличие к окружающей обстановке;

– отсутствие радости, положительных эмоций, негативные оценочные суждения и подавленное настроение длительное время;

– сужение круга общения (ребёнок отдалился от друзей или стал жертвой насмешек).

Конечно, стоит оценивать ситуацию в совокупности. Если у подростка чёрный юмор или неважная успеваемость, но при этом он активный, интересуется жизнью и не избегает общения, это ещё не говорит о предрасположенности к суициду. А вот при появлении нескольких тревожных сигналов одновременно уже стоит задуматься о посещении специалиста.

Правило трёх "НЕ"

Психологи считают, что если вы беспокоитесь за состояние подростка, так об этом и надо ему сказать – прямо:

"В последнее время я вижу, что ты о чём-то тревожишься. Ты очень много значишь для меня, и то, что ты чувствуешь, тоже. Поэтому мне очень важно понимать, что тебя беспокоит. Будет очень здорово, если ты расскажешь мне об этом. Знай, что я всегда готов (а) тебя выслушать. Тебе не нужно преодолевать это одному. Я буду рядом, если тебе будет нужна моя помощь", – приводит пример Анастасия Ячменёва.

Также специалисты советуют придерживаться в общении с ребёнком определенных правил:

Первое. Нельзя обесценивать состояние ребёнка фразами вроде "что ты себя накручиваешь", "вот маме твоей тяжело, а тебе-то чего жаловаться", "все твои проблемы – из-за лени" и так далее. Стоит начинать диалог с поддержки: "мне кажется, тебя что-то тревожит, ты можешь мне об этом рассказать", "я понимаю, что тебе непросто", "мы справимся с этим вместе" и так далее, рекомендуют психологи-консультанты.

Второе. Нельзя "встряхивать" ребёнка хорошей взбучкой. "Как наши бабушки говорили: "ноги в руки, руки в ноги – и пошёл". Нет, так не работает", – объясняет Анастасия Ячменёва. Лучше спокойно узнать, чем можно помочь или предложить обратиться к профессионалу для разбора его ситуации. Главное – не ругать, а дать понять, что вы на стороне подростка.

Третье. Нельзя манипулировать, переключая ракурс внимания ребёнка на чужие проблемы: "Вот ты лежишь, а братику твоему играть не с кем". Нужно понимать, что у подростка в критичном состоянии нет сил заботиться о ком-то ещё, сначала нужно разобраться с причинами подавленного состояния и определить, как их устранять, чтобы ребёнок смог прийти в себя и продолжить помогать родителям в быту.

Четвёртое. Не ставьте ребёнку категоричные условия. "Если ты продолжишь вести свой блог, я лишу тебя карманных денег" и прочие манипуляции только усугубят отношения и самочувствие ребёнка.

Пятое – и самое главное. Нельзя затягивать с обращением к специалисту.

Психологи советуют: если вы чувствуете, что с ребёнком что-то не так, но не знаете, как себя вести или не можете самостоятельно выстроить диалог – идите к профессионалам. В Барнауле работает детский телефон доверия – 8 (800) 200-01-22. Он доступен круглосуточно и звонить могут как дети, так и их родители. В службе говорят, что за год к ним поступает более 23 тысяч звонков.

"Родителям стоит выучить "золотое правило трёх НЕ": не осуждать, не критиковать, не поучать. В 5 лет или в 15 всё, что нужно ребенку от семьи, – это внимание, участие и поддержка в сложных ситуациях. И если вы можете дать её в спокойном диалоге без обесценивания проблемы и чтения нотаций – у вашего ребенка, скорее всего, и не возникнут мысли о суициде", – добавил анонимный психолог-консультант детского телефона доверия.

Эксперты подчёркивают: многое зависит от отношений, которые сформировались с детьми изначально. Если они уже подорваны – без профессионала не обойтись. И экономить ни средства, ни свое время в этом случае точно не стоит – на кону может оказаться не только доверие, но и жизнь вашего ребёнка.