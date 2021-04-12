СГК планирует восстановить работу барнаульской ТЭЦ-2 за четыре дня

Сибирская генерирующая компания планирует восстановить работоспособность ТЭЦ-2 в Барнауле за четыре дня. Как рассказал технический директор СГК Олег Петров, обломки рухнувшей трубы разрушили конструкцию топливоподачи, однако станция продолжает работать на запасах в бункерах сырого угля.
Как отмечает пресс-служба компании, к обрушившейся трубе подключены три котла станции. Проверка её состояния проводилась раз в пять лет, последний – в 2020 году. Ремонт трубы осуществлялся в 2008 и 2017 годах.
Всего за последние пять лет в ремонт на ТЭЦ-2 вложили 2 млрд рублей, а в 2021 году – 400 млн. Причём в дальнейшем СГК не планирует эксплуатировать разрушившуюся конструкцию.
Напомним, что 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.
Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла. По словам мэра города Вячеслава Франка, добиться нормативной температуры теплоносителя планируют к 16:00 12 апреля.
Тем временем ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура, которая собирается изучить ситуацию и оценить соблюдение прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Комментарии
Почему раз в пять лет? В соответствии с СП 13-101-99 п.5.9 осмотры должны проводиться не реже 1 раза в год.
Нарушение Факт
Выполнение требований настоящих Правил РЕКОМЕНДУЕТСЯ для предприятий и организаций РФ...
> 12.04.2021 15:29
> АБОРИГЕН
Господа! Срочно все переквалифицировываемся из политологов в инженеры!!!
Срочно все переквалифицировываемся из политологов в инженеры!!!
лучше не надо
вон боря попробывал, но увы... )))
12.04.2021 15:39
- гость -
Да, ты можешь не выполнять указанные рекомендации, но это тебя не освобождает от уголовной ответственности за аварии возникшие по причине игнорирования этих рекомендаций.
12.04.2021 15:53
АБОРИГЕН
Да, ты можешь не выполнять указанные рекомендации....
эх боря-боря, лучше не пались )))
5.9.7 Плановые обследования труб по полной комплексной программе, эксплуатирующихся без видимых при наружных осмотрах повреждений, должны проводиться с периодичностью, лет:
10 - металлические свободностоящие трубы
20 - кирпичные и армокирпичные трубы
15 - железобетонные трубы
10 - сборные железобетонные трубы
5 - трубы с пластмассовыми или металлическими стволами в шахтах.
были обязательные ПБ-03-445-02, но увы, их отменили...
12.04.2021 15:59
- гость -
И как плановый осмотр по полной комплексной программе отменяет ежегодные наружные осмотры, палящийся ты наш? Эти мероприятия все входят в понятие "проверка состояния" и как ты мог заметить часть из них проводиться куда чаще чем раз в пять лет.
12.04.2021 16:14
АБОРИГЕН
И как плановый осмотр по полной комплексной программе отменяет ежегодные наружные осмотры,
это ты про рекомендованные ежегодные весенние наружные осмотры, так весна еще не закончилась...
давай бухти лучше за политику, не надо про технику)))