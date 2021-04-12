СГК планирует восстановить работу барнаульской ТЭЦ-2 за четыре дня

Сибирская генерирующая компания планирует восстановить работоспособность ТЭЦ-2 в Барнауле за четыре дня. Как рассказал технический директор СГК Олег Петров, обломки рухнувшей трубы разрушили конструкцию топливоподачи, однако станция продолжает работать на запасах в бункерах сырого угля.

Как отмечает пресс-служба компании, к обрушившейся трубе подключены три котла станции. Проверка её состояния проводилась раз в пять лет, последний – в 2020 году. Ремонт трубы осуществлялся в 2008 и 2017 годах.

Всего за последние пять лет в ремонт на ТЭЦ-2 вложили 2 млрд рублей, а в 2021 году – 400 млн. Причём в дальнейшем СГК не планирует эксплуатировать разрушившуюся конструкцию.

Напомним, что 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений.

Власти Барнаула ввели в городе режим повышенной готовности. Аварийным бригадам удалось переключить около 30% потребителей ТЭЦ-2 на обогрев от ТЭЦ-3. Ещё порядка 30% подключено к районной котельной.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла. По словам мэра города Вячеслава Франка, добиться нормативной температуры теплоносителя планируют к 16:00 12 апреля.

Тем временем ситуацией заинтересовалась региональная прокуратура, которая собирается изучить ситуацию и оценить соблюдение прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения и горячего водоснабжения.