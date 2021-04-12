Стало известно, какое видео сняла рубцовская лицеистка перед гибелью

Ученица рубцовского лицея, погибшая накануне, сняла на видео, как её одноклассник вытирает корректор, пролитый на брюки. Как узнала "Комсомольская правда" у соседки семьи, именно этот ролик стал причиной конфликта между девочкой и завучем.

Издание пишет, что за несколько дней до происшествия девочка сняла видео, а другой одноклассник счёл это забавным и опубликовал в TikTok. В школе ролик восприняли критически, а потому завуч вызвала на разговор всех участников съёмки – девочку, её маму, родителей мальчика, попавшего на видео и другого ученика, который выложил видео в Сеть.

"Беседу начали проводить до прихода мамы девочки, которая [девочка] в это время плакала. Когда уже пришла её мама, то она не ругалась, а начала выяснять, что произошло. Пыталась перевести всё на шутку. Детям объяснили, что нельзя снимать других без согласия и выкладывать в интернет. В каком тоне проходил разговор, я не знаю. Мама девочки не уточняла", – рассказала соседка семьи.

После разговора лицеистка и её мама пошли домой, а чтобы поддержать ребёнка и поднять настроение, женщина купила ей игрушку и новую куртку. По словам соседки, девочка, предположительно, отошла от стресса, а мать пошла управляться с домашним хозяйством.

"Девочка в это время была дома одна. Когда уже мама вернулась домой, то нашла дочь мёртвой – она лежала на полу кухни, у входной двери. Позже мы узнали, что она написала подруге в WhatsApp, что у неё все расплывается и болит в глазах", – пояснила женщина.

Сейчас следователи изучают вероятную причину смерти. "Сотрудники полиции позже предположили, что это суицид, так как нашли в доме баночку с таблетками, но лекарств в крови обнаружено не было. В причинах смерти разбираются. Девочка была здорова и хронических заболеваний не имела", – подчеркнула соседка.

При этом знакомые семьи не верят, что девочка могла решиться на суицид. Соседка отмечает, что ребёнок был неконфликтным, и в семье никогда не было ссор. "Она могла напугаться любого повышенного тона", – подытожила жительница Рубцовска.

Тем временем в интернете на завуча обрушилась волна критики. "КП" попробовала получить у неё комментарий, однако педагог отказалась".

Напомним, что 10 апреля в социальных сетях появилась информация, что в Рубцовске погибла школьница. Сообщалось, что 8 апреля завуч лицея отругала ученицу за размещённое в TikTok видео.

В СУ СК России по Алтайскому краю сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Возбуждено уголовное дело. Расследование под свой контроль взяла городская прокуратура.

12 апреля уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители Министерства образования приехали в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.