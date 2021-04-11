Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ученицы рубцовского лицея

Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за гибели ученицы рубцовского лицея, сообщает пресс-служба ведомства.

"8 апреля 2021 года в своей квартире в городе Рубцовске было обнаружено тело девочки без признаков насильственной смерти. По данному факту <… > незамедлительно возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребёнка. Также проверены все версии и установлены причины произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что девочке стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за ролик в "ТикТоке". По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя совершила суицид. Краевые власти уже разбираются в произошедшем.