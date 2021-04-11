Соцсети: пятиклассница из рубцовского лицея скончалась после разговора с завучем

В Рубцовске скончалась 12-летняя ученица пятого класса лицея "Эрудит". Информация о смерти ребёнка появилась в сообществе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте".

Трагедия случилась 8 апреля. Девочке стало плохо после разговора с завучем, которая, как утверждают родители, "известна своими жестокими методами воспитания, грубым отношением".

"Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в "ТикТоке". Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо", – рассказали в сообществе.

О своём самочувствии девочка написала подружкам. Вскоре ребёнок скончался. По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя покончила с собой.

Родители школьницы уверяют, что руководство лицея пытается всячески скрыть случившийся инцидент. Тем не менее родные намерены добиться максимальной огласки.