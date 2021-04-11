Соцсети: пятиклассница из рубцовского лицея скончалась после разговора с завучем

В Рубцовске скончалась 12-летняя ученица пятого класса лицея "Эрудит". Информация о смерти ребёнка появилась в сообществе "Инцидент Рубцовск" в соцсети "ВКонтакте".
Трагедия случилась 8 апреля. Девочке стало плохо после разговора с завучем, которая, как утверждают родители, "известна своими жестокими методами воспитания, грубым отношением".
"Накануне завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в "ТикТоке". Разговор проходил на высоких тонах. Из кабинета обе вышли в слезах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо", – рассказали в сообществе.
О своём самочувствии девочка написала подружкам. Вскоре ребёнок скончался. По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя покончила с собой.
Родители школьницы уверяют, что руководство лицея пытается всячески скрыть случившийся инцидент. Тем не менее родные намерены добиться максимальной огласки.
Комментарии
У нас, говорит, мужик в деревне был, ударил себя в грудь кулаком и помер. А мы всей деревней теперь спорим, одни говорят: вот какой сильный был, ударил себя и помер, а другие говорят: да слабый был, ударил себя и помер...
завуча искренне жаль! задолбают сейчас
А не нужно с младенчества воспитывать во вседозволенности. Тогда наказание будет элементом воспитания, а не "вселенской трагедией", после которой жизнь окончена. Родители, самоустранившиеся от воспитания и не нашедшие слов для собственной дочери, теперь пытаются переложить вину на школу?. Выведите детей из соцсетей и выйдите сами, увидите сколько проблем решатся ами собой или не возникнут вовсе.
11.04.2021 10:11
- гость -
!!!!
11.04.2021 10:12
- гость -
Все точно, соц.сети - зло
Сочувствую родителям, но не понимаю, причем здесь лицей. Мама на беседе присутствовала, если разговор был "жестким", почему не пресекла, почему не увидела тревожного состояния ребенка. Это большая трагедия, но, увы, в суициде ребенка виноваты только родители, которые оказались далеки. Берегите своих детей, разговаривайте с ними!
Какое право завуч имеет отчитывать ребенка за ролик в тиктоке, ролик в тиктоке это личное и завуча это никак не касается.
Господи, ну что уж такого страшного мог выложить 12-летний ребёнок в соцсетях, что даже мать до слёз довели разборками. Разве что голую завучиху!
Детей сейчас вообще не воспитывают, судя по тому, как они ведут себя в общественных местах, мать в телефоне висит, либо что-то на полках выбирает, дети в это время только на голову не встанут, кричат, бегают, хватают с полок товары, но родители в упор не видят, малейшего замечания не сделают. Мне всегда хочется спросить - кого вы хотите вырастить из ваших детей, они понятия не имеют о том, что есть слово "нельзя" или " нехорошо". Конечно, в таких случаях одно слово поперек или в строгом тоне - это трагедия вселенского масштаба, эти дети не привыкли, что им чего-то нельзя.
Правда, не очень понятно, почему школу волнует, что ребенок делает после школы? У них в школе такая большая зарплата, что они еще после занятий за учениками следят?
Может выложила видео, пропагандирующее что-нибудь запрещенное, например, наркотики? Даже если это так, сообщи родителям и уполномоченным органам, у которых совсем другая зарплата, зачем самой в это лезть?
Вот оказывает школа "образовательные услуги" - все возмущаются, что этого не достаточно. Стали воспитывать - тоже не довольны. Считаю, надо, как в Америке - отучились, а там хоть на голове стойте, ваши проблемы и вообще не лезть в личную жизнь к ученикам. Пусть родители разбираются с соц.сетями.
Девочку жалко. Ребенок, которого взрослые не смогли уберечь от жестокого мира. Не объяснили, что такое хорошо, что такое плохо. Не подготовили, не уследили. Очень жалко. Хреново это
Почему школы волнует, чем ребенок живёт во внеучебное время? Потому, что если чего приключится с ребенком, те же родители начинают первыми воспеть, что школа должна воспитывать и т.д. Школу же и притянут в первую голову, если ее ученики куда-нибудь сходят ( митинги одного небезызвестного Навального недавно, например).
какое дело завучу до того что кто то куда то выложил?в школе порядки устанавливай.
11.04.2021 10:56
Гость
Ага, точно, и пусть они в школу с автоматом придут, подумаешь, три-пять человек положат.
Школу же и притянут в первую голову, если ее ученики куда-нибудь сходят ( митинги одного небезызвестного Навального недавно, например)
Школа должна рассказывать, что делать нельзя, что запрещено законом. Это так. Но если ребенок это делает и в школе это стало известно, то из школы должны сообщать об этом родителям и компетентным органам. Не в компетенции школы пресекать нарушения закона. В ее компетенции объяснять детям, что это нельзя и если они это не усваивают, оценивать их знания соответствующим образом. За те деньги, что им платят, этого более чем достаточно
Воспитывать детей, интересоваться, чем они живут и дышат, разговаривать обо всем, что хорошо, что плохо, куда можно, а куда нет, - прямая обязанность родителей, тогда сюрпризов не будет. Любовь не в том, сколько и чего вы им купили, надо жить детьми вашими, они тогда ничего не скроют и все проблемы вам обозначат, а не в соцсетях.
11.04.2021 11:04
- гость -
Ага, точно, и пусть они в школу с автоматом придут, подумаешь, три-пять человек положат
Учителя не должны против автоматов воевать, они не только этого делать не умеют, у них по закону таких полномочий нет. Учителя должны объяснять, что автомат трогать нельзя, а то полицейский может пристрелить, а пристреливать должны полицейские, а не учителя
а если бы она набила кому нибудь морду-то те , кто винит школу во вмешательстве в "личную" жизнь писали бы гневные письма типа-куда смотрела школа
Ну наверное комнатное растение родителям не нужно из ребенка выращивать! Ну отругали, ну на педсовет вызвали отчихвостили вместе с родителями - прямо горе ужасное, как с этим жить теперь.
11.04.2021 11:13
гость
Однозначно. Кто угодно виноват в том, что с их детьми произошло, но только не родители.
Это ужасно , девочка наверно была истощена морально и эмоционально , если завуч превысила тон это конечно плохо , а мама дома ее наверно ещё отругала ? Мы не знаем правду как на самом деле было . И маму оченьжаль .Думаю завуч не причем , вот сколько ещё таких людей будет в жизни у каждого из нас ....
Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо", – рассказали в сообществе.
О своём самочувствии девочка написала подружкам. Вскоре ребёнок скончался. По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя покончила с собой.
Так даже здесь из соцсетей не понятно.Стало плохо или покончила с собой! Офигительная разница. Вот и соцсети!