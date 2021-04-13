Власти Барнаула пока не нашли замену ушедшему главе комитета ЖКХ Антону Бенсу

Мэрия Барнаула пока не нашла замену главе комитета ЖКХ Антону Бенсу, который ушёл в отставку после череды обрушений аварийных домов. При этом работа комитета продолжается в штатном режиме, сообщает "Политсибру". Пока власти ищут нового руководителя, его обязанности исполняет замглавы комитета, главный инженер Денис Ращепкин.

Напомним, что об отставке Антона Бенса стало известно 7 апреля. Официальных комментариев по этому поводу нет, но предполагается, что он написал заявление после эвакуации жильцов аварийного дома по улице 1-й Западной, 51.

5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме. Позднее СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". По данным следствия, дом признали аварийным ещё в 2019 году, но так и не расселили.