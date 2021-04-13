СГК запустило в работу резервное оборудование барнаульской ТЭЦ-2

Сибирская генерирующая компания запустила в работу резервное оборудование барнаульской ТЭЦ-2. Как сообщает пресс-служба компании в Telegram, в ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены.

Напомним, вечером 11 апреля на барнаульской ТЭЦ-2 рухнула труба. В городе ввели режим повышенной готовности. Сейчас на объекте устраняют последствия произошедшего. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил чиновникам оперативно отслеживать температуру в домах и внимательно следить за информацией от жителей, оставшихся без тепла.

Утром 13 апреля СГК сообщила, что параметры подачи отопления и горячей воды для части потребителей барнаульской ТЭЦ-2 незначительно снижены, над нормализацией ситуации работают специалисты.