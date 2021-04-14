"Не перечислил мне ни рубля". Бутина рассказала, за что невзлюбила Навального

Уроженка Алтайского края Мария Бутина раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём после его реакции на задержание в США. Соответствующее заявление Бутина сделала в беседе с новосибирскими студентами. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

"У меня были надежды на него как на политика в оружейных вопросах, что он станет нормальным оппозиционером, который в состоянии проводить осмысленную деятельность по реформированию системы, – призналась Бутина. – К сожалению, его понесло в совершенно другую сторону: несогласованные протесты и всё прочее".

По словам члена Общественной палаты РФ, переломным моментом в отношении к Навальному можно назвать время её задержания и осуждения в США.

В частности Бутина вспомнила, что блогер якобы записал видео с призывом собрать деньги в её поддержку, но впоследствии она не получила от Навального ничего.

"Это не желание помочь мне, это желание потоптаться на власти, на удобной теме, – заявила уроженка Барнаула. – Навальный не перечислил мне ни рубля".

Напомним, в 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В октябре 2019 года её освободили.

В начале апреля 2021 года Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.