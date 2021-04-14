Дороги к семи домам затопило в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Семь домов оказались окружены водой из-за поднятия её уровня в реках. Также затоплены 20 приусадебных участков и три участка местных автодорог.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, подтопления зафиксированы в восьми муниципальных образованиях: Алейске, Камне-на-Оби, Быстроистокском, Краснощёковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Калманском и Усть-Пристанском районах.

"Специалисты Сибирского спасательного центра (40 человек, 14 единиц техники) работают в Петропавловском, Краснощёковском, Солтонском районах, – уточнили в ведомстве. – Спасатели выполняют самую разную работу на местах: оказывают гражданам всевозможную адресную помощь, проводят обходы граждан, организовывают контроль ситуации".

Ранее спасатели предупредили, что в течение двух суток возможно подтопление прибрежных территорий в Алейске и ближайших населённых пунктов.