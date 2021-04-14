Мария Бутина заявила о желании баллотироваться в Госдуму

Уроженка Алтайского края Мария Бутина заявила о своем желании выдвигаться в Госдуму. Свое решение о выдвижении она озвучит в течение 2-3 недель.

"Я рассматриваю такой вариант. У меня было есколько предложений от политических партий, в ближайшее время я приму решение", – цитирует "Открытые медиа" слова Бутиной в беседе .

По ее словам, у нее уже есть предложения от нескольких партий – "Справедливой России", "Единой России" и Партии пенсионеров.

Напомним, в 2018 году в США Марию Бутину обвинили в том, что она работает на Россию в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, женщина "ставила под угрозу национальную безопасность США", поскольку "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Тогда Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы. В октябре 2019 года её освободили.

В начале апреля 2021 года Бутина приехала в колонию, где сидит Алексей Навальный. Во время диалога с оппозиционером журналистка сравнила тюрьму с пионерским лагерем, а на его возражения ответила, что в её родном Алтайском крае есть гостиницы, где условия проживания значительно хуже.

Навальный с ней не согласился, назвав Бутину "обслугой властей" и "паразиткой". Позднее она назвала блогера хамом и высмеяла его "пытки", сравнив жалобы оппозиционера с карательными мерами в американской тюрьме.

Также Мария Бутина рассказала, что раньше возлагала надежды на Алексея Навального как на политика, который "станет нормальным оппозиционером", но разочаровалась в нём после его реакции на задержание в США.