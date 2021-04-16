Жильцов разваливающегося дома на 1-й Западной в Барнауле расселят

Жителей аварийного дома по улице 1-я Западная, 51 расселят. Об этом стало известно на встрече с жильцами, прошедшей в администрации Октябрьского района.

Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Пашковский рассказал, что дом обследовали и признали непригодным для жизни. Здание подлежит сносу, а людей расселят, сообщает пресс-центр городской администрации.

Для того, чтобы ускорить процесс, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры. В ближайшие 10 дней специалисты проведут оценку жилья, после чего в течение пяти дней комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями об их выкупе.

Напомним, что жильцов дома эвакуировали 5 апреля из-за угрозы обрушения. Здание покинули 55 человек. Эвакуированных людей разместили в пункте временного пребывания. Горожан посещал Вячеслав Франк.

За несколько дней до этого управляющую компанию предупреждали о возможном обрушении и, по словам барнаульцев, специалисты даже "латали" кирпичную кладку монтажной пеной, однако это не помогло.

После инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.