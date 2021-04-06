Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил жильцов дома, эвакуированных из-за угрозы обрушения

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения на Тимуровской, 23, в котором находятся четверо жителей разваливающегося дома по улице 1-й Западной, 51. Ещё четверо человек, в том числе двоих детей, отправили в Краевой кризисный центр для женщин, а остальные разместились у родственников.

Как сообщает пресс-центр мэрии, Франк пообщался с жителями и удостоверился, что людей снабдили всем необходимым. В ночь на вторник в пункте дежурили сотрудники полиции и медики.

По поручению мэра во вторник, 6 апреля, проектная организация, комитет ЖКХ и администрация Октябрьского района проведут повторное обследование конструкций, после чего примут решение о дальнейших действиях.

Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы. Как отмечают в мэрии, в 2019 году строение признали аварийным.