Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил жильцов дома, эвакуированных из-за угрозы обрушения

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк посетил пункт временного размещения на Тимуровской, 23, в котором находятся четверо жителей разваливающегося дома по улице 1-й Западной, 51. Ещё четверо человек, в том числе двоих детей, отправили в Краевой кризисный центр для женщин, а остальные разместились у родственников.
Как сообщает пресс-центр мэрии, Франк пообщался с жителями и удостоверился, что людей снабдили всем необходимым. В ночь на вторник в пункте дежурили сотрудники полиции и медики.
По поручению мэра во вторник, 6 апреля, проектная организация, комитет ЖКХ и администрация Октябрьского района проведут повторное обследование конструкций, после чего примут решение о дальнейших действиях.
Напомним, что 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, все 55 жильцов эвакуированы. Как отмечают в мэрии, в 2019 году строение признали аварийным.
Комментарии
почему без маски , и куда только органы смотрят)
Ну наша привычка заниматься ИБД неистребима. Если в 2019г. здание уже признали аварийным, в 2021 оно развалилось, зачем новая экспертиза, что она должна показать, что аварийное здание стало более аварийным или что?)))))
Отдать пострадавшим коттедж Стеллы Штань! Да и квартирок у нее не одна.
Люди покнули свои квартиры в спешке, оставив всё имущество. Дом охраняет от мародёров Росгвардия? Или она работает только за деньги?
6.04.2021 10:18
Митенька ржевский
Там из ценностей только стеклотара, восстановят легко
6.04.2021 10:31
- гость -
А ты у нас интеллигент? Или просто хам?
Это послевоенное жилой фонд. Дом наверное не единственный, сколько их таких?? Завтра еще 3 развалятся, опять 3 экспертизы будут проводить??
Может признавать заранее что у каждого дома есть определенный срок службы, вышел срок - значит жилье аварийное автоматически. А вот что людям делать это вопрос.жилье давали в ужасном совке, сейчас ипотеку только на 10 лет.
Прикольно, люди уже около 30 комментарииев написали . Осталось только 7.
Свобода слова на отдельно взятом сайте.
Зачем вообще новости размещаете, комментариев к которым боитесь?
6.04.2021 10:34
- гость -
Просто я не в сказке вырос, и могу отличить люмпена от человека. Так же презираю лицемеров, которые на этой теме хотят хайпить. Да, еще я не понимаю, почему пьюшее быдло мочилось на деревянную балку 25 лет, а теперь им кто то обязан дать бесплатно жилье Есть значительно достойнее люди в наше не простое время.
6.04.2021 10:52
- гость -
Вот и представители администрации похоже подключились к диалогу
6.04.2021 10:59
- гость -
К сожалению нет.
Ну тогда глядя на эти фотографии, скажите пожалуйста кто на этом хайпанул?
Думаю, властям стоит задуматься о строительстве неких домов общежитий, времянок, куда могли бы людей на временное размещение поселять , при разрушениях, затоплениях и прочей беде.
Там одинокие старики, а не алкаши. Пишут тут некоторые, вообще с мозгами не дружат.
Негодяям, которые не понимают, что не важно, алкаши ли там (в чём я сомневаюсь) или одинокие бабушки-дедушки, которым реально некуда пойти... вы только вдумайтесь- человек жил лет 50, а то и побольше, в этом доме и бабах! Негде жить... Хотите попробовать? Вы же всегда будете молодыми, сильными, успешными, непьющими спотсменами, да?
6.04.2021 10:49
- гость -
На момент написания твоего комментария их всего было 13 (вместе с твоим). Опубликовано 9 (вместе с твоим). Разницу сам посчитаешь?
6.04.2021 11:10
- гость -
Комментаторы на всех платформах учат как управлять страной, страдают от того что 125 р. их налогов украли, грозится либо всю власть пересадить либо на вилы. Хотя всем плевать на этот дом, его жителей. И если бы даже их придавило, всем бы было так же все равно.
6.04.2021 11:29
Митенька ржевский
Даже если на грани фантастики и там жили хорошие люди, то с какой радости ему должны дать жилье? Ну пусть они бабушки и дедушки, которые ни когда не бухали, трудились и поддерживали свой дом в порядке(хотя такие дома и не разваливаются) - расселить по приютам, домам престарелых. Молодых под льготный займ, но что бы с возвратом. Где равноправие, когда я, платя не меньше, а возможно и больше налогов, чем весь этот дом, вынужден покупать жилье, а они хотят, что бы им дали бесплатно, еще и требуют и воротят носы? Вон на взлетной эти переселенцы? мимо проезжать даже не приятно. За первые дни, новые дома разобрали, перила выключатели и лампочки повыкручивали...
6.04.2021 11:41
- гость -
они всю жизнь работали, а власть либеральная отобрала у них все, и на улицу выкинула.
6.04.2021 11:41
- гость -
***
Ты молодец. Ты зарабатываешь и платишь налоги. Средний класс- основа любого правильно организованного общества. А вот эти люди, отработав своё, и давши в общий котёл наверняка поболее твоего, работая руками за невеликие советские зарплаты и живя в доме, квартиру в котором им дало то государство, без возможности выбора, разве они виноваты, что страна по сию пору живёт наработанным ими, но об них вытирают ноги всяуие нуоворишки?
У тебя к Сечину нет вопросов, почему он так небедно живёт? Ну ведь несправедливо же, не? Тож налоги платит, наверное, на этом основании может считать всех вокруг навозом?
6.04.2021 11:54
Митенька ржевский
Да ты ни когда не работал так как тот же Сечин, и ты действительно навоз, так как обвиняешь кого то в своей несостоятельности. Получается им уже дали жилье, а они его уничтожили. Не следили, не ремонтировали. Пили, ссали, уничтожали. А теперь, с какого что перепуга они стали те, на чьих плечах страна с колен поднималась и им надо дать что то бесплатно? Пьют они. с времен вручения ключей и по сей день. там ни одной благополучной семьи. Может вы конечно мошенников считаете нормальными, которые скупали у алкоты эти дрова с целью получения хорошего жилья? Их максимум это приюты, общежития. Но ни как не новые квартиры.
зациклились на зарплатах, кроме денег ничего не видите.
Да зарплаты были не высокие, но квартиры давали, комуналка копейки, образование и медицина бесплатное. Наука развивалась и ни у кого в мыслях не было голые жопы публиковать. Мерялись знанями на олимпиадах, а не кто сожрет больше.
Годами старый фонд расселить не могут. Детям сиротам квартиры купить не могут. Только зарплаты получать могут и лапшу вешать. Делают вид, что работают.
Ну у Навального элитная пала та по сравнению с этим
6.04.2021 12:50
- гость - поддерживаю