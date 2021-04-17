По программе льготной ипотеки в России за год выдали 450 тысяч кредитов

По запущенной год назад программе льготной ипотеке под 6,5% в России за год выдали 450 тысяч кредитов на сумму 1,337 трлн рублей. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Ровно год назад президент РФ объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%, которая была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян. Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тысяч кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв. м", – цитирует его ТАСС.

Отмечается, что только в 2021 году выдано 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, а средний размер кредита составляет три миллиона рублей.

Ранее губернатор Виктор Томенко обратился к правительству России и попросил продлить льготную ипотеку под 6,5% для Алтайского края. В нашем регионе программу должны отменить 1 июля 2021 года. Так Центробанк решил "наказать" застройщиков, которые на волне массового спроса подняли цены на квартиры.