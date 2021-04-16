"Как воздух нужна". Томенко попросил Москву продлить льготную ипотеку для Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко обратился к правительству России и попросил продлить льготную ипотеку под 6,5% для Алтайского края. Об этом заявил региональный министр строительства Иван Гилёв 14 апреля на круглом столе, посвящённом развитию отрасли. В нашем регионе (и ещё в 61-м, – прим. ред.) программу должны отменить 1 июля 2021 года. Так Центробанк решил "наказать" застройщиков, которые на волне массового спроса подняли цена на квартиры. Однако алтайские компании оправдываются: рост цен обоснован, никаких спекуляций нет, а Алтайскому краю вообще нужна ипотека не под 6,5%, а под 3%.

Требуем продолжения

Льготная ипотека, заработавшая весной 2020 года, поддержала и строительную отрасль, и барнаульцев, которые в пандемию решили улучшить свои жилищные условия, говорит Иван Гилёв. По его подсчётам, после снижения ставки с 9,5% до 6,5% ежемесячный платёж на квартиру площадью 56 "квадратов" снизился с 25,5 тыс. до 21 тыс. рублей, т.е. почти на 20%.

"Соответственно, у населения появилась возможность либо брать большую сумму кредита, либо жильё большей площади", – говорит министр.

Однако последующий рост цен на квартиры (уже летом стоимость новостроек начала расти, и до конца года увеличилась на 20-30% и даже 40%) "съел" выгоду от льготной программы, напоминает Гилёв. По его словам, это привело к тому, что при ставке 6,5% ежемесячный платёж на квартиру той же площади (56 кв.м) вновь стал 25 тыс. рублей.

"Поэтому, по сути, для потребителя с льготной ипотекой ничего и не изменилось: тот же необходимый уровень доходов, тот же ежемесячный платёж. Наверное, это не хорошо", – рассуждает Иван Гилёв.

И всё же, по его словам, отмена льготной ипотеки негативно скажется на рынке новостроек Барнаула и Алтайского края: даже если ставка возрастёт, цены на квартиры вряд ли снизятся.

Это сделает новостройки недоступными для жителей края, которые, по прогнозам министра, будут чаще уезжать в другие регионы. В этом уверен и Виктор Томенко. Именно поэтому он обратился к правительству и попросил продлить для региона программу.

"Центробанк пытается ужесточить выдачу кредитов (отменяя льготную программу, – прим. ред.), чтобы не было перегрева рынка. Но отраслевые и федеральные министерства категорически против этого, они настаивают на том, что нужно поддержать отрасль и потребителей. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину обращение с просьбой сохранить эту меру: выборочной поддержки быть не должно. Что это такое? То есть в одном населённом пункте ипотеку убираем, в другом – оставляем. Мы хотим вызвать миграцию из Алтайского края в Новосибирск? Учитывая все эти вещи, вопрос, конечно, требует дополнительной проработки", – отмечает он.

Возврата нет

Застройщики Алтайского края оправдываются: цены на квартиры выросли не из-за того, что компании решили нажиться, а из-за удорожания строительных материалов и рабочей силы. Поэтому возврата к прежним ценам (на уровень допандемийного 2020 года) даже при нулевом спросе не будет: работать в убыток компании не намерены.

"У нас всегда самая низкая стоимость квадратного метра жилья среди сибирских регионов. Посмотрите на стоимость квадратного метра в Новосибирске (по информации ДОМ.РФ, средняя цена "квадрата" в Барнауле составляет 61,3 тыс. рублей, в Новосибирске – 78 тыс. рублей), а ведь себестоимость строительства почти одинаковая. Металл подорожал на 40-70%, растут в цене энергоресурсы, застройщики подняли зарплаты рабочим, потому что мигранты (дешевая рабсила, – прим. ред.) не могли попасть в страну из-за закрытых границ. Всё выросло. А в убыток работать мы не можем", – говорит председатель правления Союза строителей Александр Мишустин.

Сейчас застройщики региона готовят письмо в правительство страны, в котором объясняют, почему выросли цены на квартиры. Компании рассчитывают, что к их доводам прислушаются, и льготную ипотеку для Алтайского края сохранят. Хотя в идеале ставку по жилищному кредиту нужно сделать ещё ниже.

"От Союза строителей мы делаем обращение, обосновываем, что это не наше желание (рост цен на новостройки, – прим. ред.). Из-за отмены льготной ипотеки пострадают в первую очередь жители, население. Процентная ставка не должна повышаться, она должна снижаться", – уверен глава строительной фирмы "Селф" Нодар Шония.

Идеальная ставка по ипотеке для Алтайского края – 2-3%, поддерживает руководитель компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов. По его мнению, так регион вообще сможет остановить ежегодный отток населения.

"Нам надо не 6,5%, а снижать её до 2%, как по "Сельской ипотеке", так как мы сельский регион. Такая ставка как воздух нужна. Не думайте, что в этом случае завтра строители сразу на 40% поднимут. Но мы "загнёмся" в дотационном регионе, если не будет каких-то прогрессивных решений", – говорит Гатилов.

Расцвет и крах программы

Льготную ипотеку под 6,5% на покупку новостроек в России приняли во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать как оказавшихся в кризисной ситуации строителей, так и жителей страны. Эту задачу программа выполнила. В Алтайском крае в 2020 году выдали 29,5 тысячи субсидированных кредитов на сумму 51,5 млрд рублей.

Однако вскоре аппетиты застройщиков возросли и на фоне повышенного спроса они начали повышать цены на жилье. Риелторы отмечали, что порой девелоперы даже останавливали продажи и бронирование квартир, чтобы "буквально на скаку" пересмотреть их стоимость (сами застройщики настаивают на том, что всё произошло из-за увеличения себестоимости строительства). И такая ситуация наблюдалась не только в Барнауле – практически по всей стране.

11 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила: программа льготной ипотеки как мера поддержки в кризис себя исчерпала и её нужно сворачивать. Исключение решили сделать лишь для 24 регионов страны, где новостройки за 2020 год не подорожали.