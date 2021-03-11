Алтайского края нет в списке регионов, в которых, по мнению Центробанка, стоит продлить программу льготного жилищного кредитования. В перечень вошли 24 субъекта, в том числе Республика Алтай.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в перечень попали регионы, в которых спрос на квартиры еще не восстановился. Это республики Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области. По словам Набиуллиной,

Напомним, программу льготной ипотеки под 6,5% с первоначальным взносом 15% на покупку жилья в новостройках была приняли в разгар пандемии коронавируса. Изначально планировалось, что она будет действовать до ноября 2020 года, но ее продлили до 1 июля 2021-го.

В Алтайском крае программа вызвала в 2020 году настоящий ажиотаж. Однако в 2021-м такого спроса на квартиры не будет, уверены опрошенные amic.ru эксперты.