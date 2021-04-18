Очередной сход трамвая с рельсов произошёл в Барнауле

Очевидцы рассказали, что ещё один трамвай сошёл с рельсов в Барнауле. Фотографию с места происшествия опубликовали на странице @barnaul.insta в Instagram.
"И снова старый трамвай устроил дрифт", – говорится в подписи к изображению.
До этого, 16 апреля, произошёл сход с рельсов трамвайного вагона в районе пересечения проспектов Ленина и Строителей. Предыдущий сход трамвая с рельсов случился в Барнауле 15 апреля на площади Октября.
9 апреля на улице Антона Петрова рядом с торговым центром "Огни" не удержались на рельсах сразу два трамвая.
Комментарии
"Это уже становится однообразным!" (М.Твен)
А где? Где? Не ужели на Речном Вокзале?
Ленина - северозападная. Но думаю не трамваи виноваты, рельсы надо чаще проверять
рельсы надо чаще проверять
Да и трамваям этим сколько десятков лет!!!!
кучно пошли! наверное к дождю.
Просто ждут когда новые трамваи придут с Москвы, старые не чинят.
Жителей Барнаула готовят к тому, что трамвай в городе ликвидируют как вид транспорта. Как бы он еще чего не натворил...
Ага, с Москвы "новые" привезут, отдали, чтоб не утилизировать
Трубы валятся на ТЭЦ, пожары, трамваи сходят с рельс. Собак бродячих полный город, жди загрызут кого.
Таких беспорядков в СССР не было. Видимо коммунисты виноваты, ресурс маленький закладывали, сволочи одним словом.Теперь что, нынешним миллиардерам на это раскашеливаться что ли?
Ямы на дороге усилиями энтузиастов, дома разваливаются, жкх только растёт...
11:31, не "с Москвы", а "из Москвы"- хоть писать научись.
Видимо коммунисты виноваты, ресурс маленький закладывали, сволочи одним словом.Теперь что, нынешним миллиардерам на это раскашеливаться что ли?
Плюс. Миллиардеры не для этого миллиарды зарабатывают.
А что не делают выводы?Что это вообще такое творится?
Зато Барнаул Кубок мира по гребле проводит!
с Москвы, как с горки, это ирония, грамнаци