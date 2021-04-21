Вячеслав Франк назвал главные принципы местного самоуправления

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём местного самоуправления. Градоначальник подчеркнул, что это праздник тех, кому не безразлична судьба малой родины, кто делает всё, чтобы краевая столица становилась ещё комфортнее и красивее.

"Открытый диалог, наличие обратной связи, участие жителей в реализации наиболее значимых проектов и программ – главные принципы организации местного самоуправления в Барнауле. Все важные решения принимаются с учётом мнения барнаульцев", – цитирует Франка пресс-центр мэрии.

Градоначальник поблагодарил земляков за неравнодушие, пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и уюта, новых достижений на благо родного города.