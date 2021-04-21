Среда, 21 Апрель, 15:34

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,02
€ 91,75
8°


4718854 +0
Обь
494см +10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Вячеслав Франк назвал главные принципы местного самоуправления

, ИА "Амител"
Глава Барнаула поздравил горожан с Днём местного самоуправления
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём местного самоуправления. Градоначальник подчеркнул, что это праздник тех, кому не безразлична судьба малой родины, кто делает всё, чтобы краевая столица становилась ещё комфортнее и красивее.

"Открытый диалог, наличие обратной связи, участие жителей в реализации наиболее значимых проектов и программ – главные принципы организации местного самоуправления в Барнауле. Все важные решения принимаются с учётом мнения барнаульцев", – цитирует Франка пресс-центр мэрии.

Градоначальник поблагодарил земляков за неравнодушие, пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и уюта, новых достижений на благо родного города.

Материалы по теме

 

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

21.04.2021 14:07
- гость -

Чешет как Троцкий. Город становится "краше" вашими высотками, и плевали вы на мнение горожан. Дом к дому уже ляпаете не стесняясь, проектируете конфликты. Не говоря о безобразной застройки центра города.

21.04.2021 15:14
гость

кто ни будь вообще в серьез эти слова воспринимает?
не ужели он думает, что люди поверят ему, а не своим глазам?
сам-то давно Франк по городу двигался или только по Ленинскому проспекту возят?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
15:34
Барнаулец пожаловался в УФАС на рекламные звонки с голосом певца Димы Билана 0
15:24
На Алтае женщина лишилась почти 500 тысяч рублей из-за целительницы из интернета 2
15:12
Российские власти планируют снижать среднюю ставку по ипотеке 1
15:00
Эксперты назвали лучший автомобиль 2021 года 0
14:45
Гипермаркет впечатлений. МТС запустил онлайн-кинотеатр с эксклюзивным контентом 0
14:42
Гостей этапа Кубка мира на байдарках и каноэ разместят в 39 гостиницах Алтайского края 1
14:32
Жильцов 11 опасных аварийных домов в Барнауле могут экстренно расселить 4
14:18
В алтайском Минобрнауки обозначили учителям границы в наблюдении за соцсетями школьников 9
14:05
Семь случаев коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:53
Вячеслав Франк назвал главные принципы местного самоуправления 2
13:42
Власти Барнаула согласовали проведение первомайской демонстрации 10
13:27
Ельцин стучал кулаком по столу. Как прошёл единственный визит Елизаветы II в Россию 16
13:15
Алтайский край вернул Москве не потраченные на жильё для сирот 560 млн рублей 25
13:03
Доктор Мясников объяснил, как дата рождения влияет на здоровье 4
12:55
"Чёрных лесорубов" задержали в Алтайском крае 3
12:41
Общегородской субботник в Барнауле перенесли на 29 апреля 4
12:29
Диетологи назвали особенно полезные продукты питания для мужчин 4
12:17
Человеческий скелет нашли в барнаульском парке "Юбилейный" 12
12:06
В МЧС рассказали подробности пожара в Барнауле, при котором погиб человек 0
11:54
"Тонкой души человек". Что случилось с Веркой Сердючкой и что у неё за болезнь? 5
11:40
Виктор Томенко будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному Собранию 16
11:28
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
11:19
Ещё один аварийный дом находится под угрозой обрушения в Барнауле 6
11:07
Время отдыхать. Развлекательный центр "Весёлкино" открывает детский летний лагерь 5
10:55
У жителя Алтайского края в гараже обнаружили конопляную оранжерею 5
10:43
В России предложили установить лимиты на потребление электричества 31
10:30
Церемония прощания с бывшим вице-губернатором Иваном Шефером пройдёт в Барнауле 21 апреля 1
10:16
Площадь Сахарова перекроют в Барнауле из-за пожарных 12
10:05
Работники алтайских предприятий станут обучать коллег бережливому производству 3
09:53
Как в Москве. Что за "умные" самокаты появились в Барнауле и как на них покататься? 15
09:41
СК завёл дело после нападения стаи собак на ребёнка в Рубцовске 10
09:29
Человек погиб на пожаре в многоэтажке Барнаула 0
09:17
Пасхальный кулич по особому рецепту. Быстро и волшебно вкусно 4
09:04
Мини-компьютер на запястье: что умеют современные умные часы 0
08:54
Центр Барнаула могут перекрыть для проезда из-за возможного проведения незаконных митингов 98
08:39
Продюсер "Ласкового мая" рассказал, что Верка Сердючка находится в тяжёлом состоянии 9
08:27
Барнаульцы пожаловались на пенсионерку, которая бомбардирует тротуар посудой 7
08:15
Как отдыхаем на майские праздники в 2021 году? 0
08:01
Репродуктолог о причинах бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних 0
07:46
О чём будет говорить Путин в послании Федеральному Собранию в 2021 году 36
07:32
Лицо фирмы. Какими были секретарши в XX веке 10
07:30
Счёт идёт на часы. Что на данный момент известно о состоянии здоровья Навального? 50
07:18
Семь "кругов" аэропорта. Что такое приаэродромная территория и как она влияет на Барнаул 17
07:03
Без сахара, молока и глютена: алтайский производитель представил полезный десерт 4
06:47
Футболисты "Динамо-Барнаул" дома проиграли "Волге" 0
06:33
Пушистые преступники, которых выдали лапки 7
06:16
Барнаулец угрожал взорвать дом, если ему не дадут вертолёт и 100 тысяч долларов 5
06:02
Холод, дождь и снег обещают в Алтайском крае 21 апреля 0
23:40
Такой день. Нападение на барнаульского таксиста и 150 млн на лекарство для ребенка 0
23:11
Житель Алтайского края пытался спасти друга от "уголовки" и решил обмануть суд 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.