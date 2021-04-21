Вячеслав Франк назвал главные принципы местного самоуправления

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан с Днём местного самоуправления. Градоначальник подчеркнул, что это праздник тех, кому не безразлична судьба малой родины, кто делает всё, чтобы краевая столица становилась ещё комфортнее и красивее.
"Открытый диалог, наличие обратной связи, участие жителей в реализации наиболее значимых проектов и программ – главные принципы организации местного самоуправления в Барнауле. Все важные решения принимаются с учётом мнения барнаульцев", – цитирует Франка пресс-центр мэрии.
Градоначальник поблагодарил земляков за неравнодушие, пожелал барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и уюта, новых достижений на благо родного города.
Комментарии
Чешет как Троцкий. Город становится "краше" вашими высотками, и плевали вы на мнение горожан. Дом к дому уже ляпаете не стесняясь, проектируете конфликты. Не говоря о безобразной застройки центра города.
кто ни будь вообще в серьез эти слова воспринимает?
не ужели он думает, что люди поверят ему, а не своим глазам?
сам-то давно Франк по городу двигался или только по Ленинскому проспекту возят?