Суд отклонил апелляцию рядового Шамсутдинова, который расстрелял алтайских солдат

Апелляционный военный суд оставил без изменений решение Второго восточного окружного военного суда, согласно которому солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова приговорили к 24,5 года строгого режима за расстрел сослуживцев. Об этом сообщили адвокаты военнослужащего на своей странице во "ВКонтакте".

В ролике защитники Руслан Нагиев и Равиль Тугушев рассказали, что для них решение апелляционной инстанции не стало неожиданностью.

"Мы будем следить за тем, будут ли обжаловать данное решение представители потерпевших. Будем знакомиться с протоколами судебного заседания. Мы общались только что с Рамилем, он подтвердил нашу позицию, что нужно всё взвесить и после этого только принимать решение", – рассказал Тугушев.

Позднее Нагиев заявил "Коммерсанту", что они собираются оспаривать решение, поскольку родственники будут продолжать добиваться пожизненного заключения.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года в воинской части закрытого посёлка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров. Ещё двое получили ранения. В том числе погибли трое солдат из Алтайского края.

Сторона защиты смогла доказать, что истинной причиной инцидента стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва, контрактников и офицеров части. Присяжные признали Шамсутдинова виновным, однако сочли, что он заслуживает снисхождения.

21 января суд приговорил срочника Рамиля Шамсутдинова к 24,5 года заключения в колонии строгого режима. Семьям погибших присудили компенсации по полтора миллиона рублей.

При этом родные убитых остались недовольны приговором и собираются добиваться пожизненного срока для стрелка. По словам Сергея Куропова, отца погибшего солдата из Алтайского края Анатолия Куропова, у родственников пострадавших есть общий адвокат, который будет подавать апелляцию и настаивать на ужесточении наказания.