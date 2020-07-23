Танцуй без Бузовой. В Яровом заверили, что концерта певицы не будет

Концерта Ольги Бузовой, который якобы должен был пройти на пляже "Малибу", не будет. Певица приедет в Яровое, чтобы пообщаться с поклонниками и насладиться природой озера, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Власти региона провели встречу с руководством пляжного комплекса, разъяснили эпидемиологическую обстановку в крае и необходимость соблюдения требований "ковидного" указа губернатора.
Руководство "Малибу" заверило, что понимает ответственность за нарушение санитарных требований и заботится о безопасности своих гостей. Они объяснили, что концерт Бузова давать не будет, а вместо этого певица пообщается со своими поклонниками с соблюдением всех эпидемиологических требований и насладится природой на пляже озера.
Напомним, что выступление певицы должно было состояться на пляже "Малибу" в пятницу, 24 июля. Однако организаторы не позиционировали мероприятие в качестве концерта. Как говорилось в официальном аккаунте курорта, Бузова просто посетитель, готовый спеть для гостей. Правда, за вход на пляж и отдых под музыкальное сопровождение желающим придется заплатить по полторы тысячи рублей.
Позднее стало известно, что администрация города Ярового и надзорные органы принимают все необходимые меры, чтобы на мероприятии с участием Бузовой не были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.
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