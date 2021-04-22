Бездомный получил 17 лет колонии за зверское убийство в Бийске

32-летнего бийчанина, который совершил резонансное нападение на двух девушек, приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Об этом рассказали в региональном СК.
Следователи установили, что в октябре 2020 года пьяный мужчина напал на двух девушек у дома по улице Социалистической.
"Используя в качестве оружия нож, он нанёс удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот её подруге, после чего скрылся", – говорится в сообщении.
Известно, что мужчина жил в шалаше в лесу, ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Напомним, что о нападении на двух 22-летних девушек стало известно 18 октября 2020 года. Одна из пострадавших скончалась на месте, вторую госпитализировали. У девушки остался маленький ребёнок.
По подозрению в совершении нападения задержали мужчину, которого почти сразу отпустили: он оказался непричастен к преступлению. Через неделю виновного удалось найти. Он дал признательные показания и объяснил свои действия "внезапно возникшим неприязненным отношением к потерпевшим".
Комментарии
Патрон в розницу стоит 20 рублей.
Содержание утырка во сколько выйдет?
1) от которого она скончалась на месте происшествия
2) одна из пострадавших скончалась в больнице
противоречие
Не надо шариться по ночам, а то моду взяли до 5 утра бегать по улицам.
Ночью можно и от собак пострадать, заступаться некому.
22.04.2021 17:24
Гога
Патрон в розницу стоит 20 рублей.
Содержание утырка во сколько выйдет?
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На питание одного известного персонажа уходит миллион в день, а пользы никакой, только вред.