В Алтайском крае задумались о запрете продажи безалкогольного пива детям

Депутаты молодёжного парламента Алтайского края обсудили возможность запрета продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. Они считают, что его употребление также вызывает привыкание, а дизайн упаковки склоняет к употреблению алкоголя.
С докладом выступил председатель комиссии по правовым вопросам Артём Субочев. Парламентарии отметили, что безалкогольным считается пиво с содержанием алкоголя менее 0,5 процента. Исходя из этого, дискуссия дошла до обсуждения кваса и кефира, которые также могут содержать некоторое количество алкоголя, пишет "Банкфакс".
Депутаты считают, что их инициатива может быть продолжением идеи о запрете на продажу энергетиков, которая ранее рассматривалась депутатами АКЗС. Напомним, что взрослые парламентарии к обсуждению законопроекта привлекли общественность.
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