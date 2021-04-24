Пандемия? Не, не слышали. Как барнаульцы встретили Бузову в ТЦ Galaxy

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Барнаульском ТЦ Galaxy выступила Ольга Бузова. Посмотреть на неё пришло столько людей, что они заняли все три этажа.
Горожанам пришлось подождать звезду, потому что по пути к ТЦ она встала в пробку. В это время в Galaxy уже было не протолкнуться.
Как сообщает корреспондент amic.ru, барнаульцам несколько раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.
В Барнаул Бузова приехала для того, чтобы провести промоакцию, которую устраивает сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л`Этуаль".
Перед концертом она поделилась с подписчиками своего Instagram фотографией, сделанной на балконе гостиницы "Алтай".
Напомним, что из-за пандемии празднование 9 Мая в Алтайском крае в 2021 году, скорее всего, вновь пройдёт в онлайн-формате. Федеральный центр рекомендует не устраивать массовых гуляний.
Комментарии
Дичь!!!
9 мая в он-лайн формате, а Бузуву вот так можно.
Прямо войнв в России со всем советским прошлым.
9 мая нельзя, цветы к памятнику Ленина нельзя.
а вот памяти Немцова можно цветы класть, такая избирательность наводит на ооочень нехорошие мысли.
Дичь!!!
В чем же?
кого накажут? кого уволят? это же нарушение масочного режима.
Россиянам навязывают всякую шалупонь и непотребства дешевые, а за советское прошлое жестко наказывают. С чего бы это?
кого накажут? кого уволят? это же нарушение масочного режима.
Масочный режим - мертворожденная идея для помешанных на короне.
Розовая пантера пока была неузнанная в маске, судьи говорили что видимо поет фигуристочка, у которой длинные ножки и отсутствие вокала.
Барнаульцы и плохой вокал съедят, это не главное. Они завидовать на богачку пришли.
Россиянам навязывают всякую шалупонь и непотребства дешевые, а за советское прошлое жестко наказывают. С чего бы это?
Хоть один там против собственной воли? к чему твои лозунги дешевые?
Даже уже не жалко-чем быстрее,тем лучше. Жаль только,что патологоанатомам работать опять без выходных.
24.04.2021 17:10
- гость -
Певица??? Актриса?????
Чем известен и заслужен сей человек,кроме мелькания в ящике? (да и то насильно вам навязанном)
24.04.2021 17:15
- гость -
Хоть один там против собственной воли?
там люди, не имеющие вкуса и слуха. Им такие уценности сорока на хвосте принесла.
А ты видимо брат той сороки.
24.04.2021 17:15
- гость
Конечно по собственной воле,только сначала им вбили в голову,что га..о(дерьмо)- это божественный нектар,а потом уже о воле разговора не может быть.
там люди, не имеющие вкуса и слуха. Им такие уценности сорока на хвосте принесла.
ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло
Конечно по собственной воле,только сначала им вбили в голову,что га..о(дерьмо)- это божественный нектар,а потом уже о воле разговора не может быть
кто вбил? завязывайте уже чушь пороть-то.
24.04.2021 17:22
- гость -
Интересно,директор с "шикарденными оладьями" была? Она же обязана знать,чем её ученики интересуются.
24.04.2021 17:25
- гость -
ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло
сам сцыкло
24.04.2021 17:27
- гость -
Да-да. Такие как вы и сотворили им кумира.
зачем мне ЭТО?
"Красоток я любил не очень,
и не по скудости деньжат:
красоток даже среди ночи
волнует, как они лежат." (с) Губерман Игорь
- гость -
24.04.2021 17:25
- гость -
ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло
воен покровитель талантов попы-дивы нашелся
24.04.2021 17:31
- гость -
Смысл "бисер метать"?
Несчастный город! Несчастная страна!
Ничего,зато такими легче управлять.
Да-да. Такие как вы и сотворили им кумира.
Таким как я Бузова абсолютно монопенисуальна. На ее концерт я не пойду - но и гадости про нее писать не буду. Мне вот шансон не нравится. ну совсем. Но я не буду на каждом углу кричать, что это музыка для зеков, которые друг друга сзади сношают - это просто мне не нравится. А кто-то любит - но это не делает его каким-то стремным человеком, т.к. человеком человека совсем другое делает, а не музыкальные или телевизионные пристрастия. Наверное, это сложно для вашего понимания. Метну последний раз уж, чё))