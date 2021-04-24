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Пандемия? Не, не слышали. Как барнаульцы встретили Бузову в ТЦ Galaxy

, ИА "Амител"
Люди заняли все три этажа, чтобы увидеть выступление

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнаульском ТЦ Galaxy выступила Ольга Бузова. Посмотреть на неё пришло столько людей, что они заняли все три этажа. 

Горожанам пришлось подождать звезду, потому что по пути к ТЦ она встала в пробку. В это время в Galaxy уже было не протолкнуться.

Как сообщает корреспондент amic.ru, барнаульцам несколько раз напомнили о необходимости соблюдения масочного режима. 

В Барнаул Бузова приехала для того, чтобы провести промоакцию, которую устраивает сеть магазинов косметики и парфюмерии "Л`Этуаль".

Перед концертом она поделилась с подписчиками своего Instagram фотографией, сделанной на балконе гостиницы "Алтай". 

Напомним, что из-за пандемии празднование 9 Мая в Алтайском крае в 2021 году, скорее всего, вновь пройдёт в онлайн-формате. Федеральный центр рекомендует не устраивать массовых гуляний. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.04.2021 16:55
Гость

Дичь!!!

24.04.2021 17:10
- гость -

9 мая в он-лайн формате, а Бузуву вот так можно.
Прямо войнв в России со всем советским прошлым.
9 мая нельзя, цветы к памятнику Ленина нельзя.

а вот памяти Немцова можно цветы класть, такая избирательность наводит на ооочень нехорошие мысли.

24.04.2021 17:10
- гость -

Дичь!!!

В чем же?

24.04.2021 17:10
- гость -

кого накажут? кого уволят? это же нарушение масочного режима.

24.04.2021 17:11
- гость -

Россиянам навязывают всякую шалупонь и непотребства дешевые, а за советское прошлое жестко наказывают. С чего бы это?

24.04.2021 17:12
- гость -

кого накажут? кого уволят? это же нарушение масочного режима.

Масочный режим - мертворожденная идея для помешанных на короне.

24.04.2021 17:13
- гость -

Розовая пантера пока была неузнанная в маске, судьи говорили что видимо поет фигуристочка, у которой длинные ножки и отсутствие вокала.

24.04.2021 17:14
- гость -

Барнаульцы и плохой вокал съедят, это не главное. Они завидовать на богачку пришли.

24.04.2021 17:15
- гость -

Россиянам навязывают всякую шалупонь и непотребства дешевые, а за советское прошлое жестко наказывают. С чего бы это?

Хоть один там против собственной воли? к чему твои лозунги дешевые?

24.04.2021 17:15
Гость

Даже уже не жалко-чем быстрее,тем лучше. Жаль только,что патологоанатомам работать опять без выходных.

24.04.2021 17:18
Гость

24.04.2021 17:10
- гость -
Певица??? Актриса?????
Чем известен и заслужен сей человек,кроме мелькания в ящике? (да и то насильно вам навязанном)

24.04.2021 17:22
- гость -

24.04.2021 17:15
- гость -
Хоть один там против собственной воли?

там люди, не имеющие вкуса и слуха. Им такие уценности сорока на хвосте принесла.
А ты видимо брат той сороки.

24.04.2021 17:23
Гость

24.04.2021 17:15
- гость
Конечно по собственной воле,только сначала им вбили в голову,что га..о(дерьмо)- это божественный нектар,а потом уже о воле разговора не может быть.

24.04.2021 17:25
- гость -

там люди, не имеющие вкуса и слуха. Им такие уценности сорока на хвосте принесла.

ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло

24.04.2021 17:27
- гость -

Конечно по собственной воле,только сначала им вбили в голову,что га..о(дерьмо)- это божественный нектар,а потом уже о воле разговора не может быть

кто вбил? завязывайте уже чушь пороть-то.

24.04.2021 17:28
Гость

24.04.2021 17:22
- гость -
Интересно,директор с "шикарденными оладьями" была? Она же обязана знать,чем её ученики интересуются.

24.04.2021 17:31
- гость -

24.04.2021 17:25
- гость -
ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло

сам сцыкло

24.04.2021 17:31
Гость

24.04.2021 17:27
- гость -
Да-да. Такие как вы и сотворили им кумира.

24.04.2021 17:35
гость

зачем мне ЭТО?
"Красоток я любил не очень,
и не по скудости деньжат:
красоток даже среди ночи
волнует, как они лежат." (с) Губерман Игорь

24.04.2021 17:36
- гость -


- гость -
24.04.2021 17:25
- гость -
ну так пришел бы и объяснил бы им это, диванное сцыкло

воен покровитель талантов попы-дивы нашелся

24.04.2021 17:40
Гость

24.04.2021 17:31
- гость -
Смысл "бисер метать"?

24.04.2021 17:42
Горсть

Несчастный город! Несчастная страна!
Ничего,зато такими легче управлять.

24.04.2021 17:54
- гость -

Да-да. Такие как вы и сотворили им кумира.

Таким как я Бузова абсолютно монопенисуальна. На ее концерт я не пойду - но и гадости про нее писать не буду. Мне вот шансон не нравится. ну совсем. Но я не буду на каждом углу кричать, что это музыка для зеков, которые друг друга сзади сношают - это просто мне не нравится. А кто-то любит - но это не делает его каким-то стремным человеком, т.к. человеком человека совсем другое делает, а не музыкальные или телевизионные пристрастия. Наверное, это сложно для вашего понимания. Метну последний раз уж, чё))

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