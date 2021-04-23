Как Алтайский край отметит День Победы в 2021 году?

Празднование 9 Мая в Алтайском крае в 2021 году, скорее всего, вновь пройдёт в онлайн-формате. Как сообщают источники amic.ru, федеральный центр настойчиво рекомендует регионам отменить все публичные мероприятия по 9 мая включительно. Как будет проходить День Победы в нашем регионе, пытался выяснить amic.ru.
Так будет парад в День Победы в Барнауле и других городах Алтайского края?
А когда пройдёт оргкомитет при губернаторе?
По данным наших источников, уже в пятницу, 23 апреля, губернатор Виктор Томенко может провести заседание оргкомитета "Победа", где и будут расставлены все точки над i.
Уже запретили. Как 22 апреля сообщил руководитель Крайсовпрофа Иван Панов, митинг алтайских профсоюзов, посвящённый Дню труда, в 2021 году пройдёт в режиме онлайн. Ранее он рассказывал, что власти согласовали шествие по проспекту Ленина и митинг на площади Сахарова в формате офлайн.
А как пройдёт "Бессмертный полк" в 2021 году?
Акция "Бессмертный полк" в этот раз снова пройдёт в Сети, как и в прошлом году. Жителям края предлагают разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд. Подробнее о том, как попасть в виртуальный строй, мы писали здесь.
Впрочем, если эпидобстановка позволит, очно акцию планируют провести 24 июня.
Но какие-нибудь мероприятия в честь Дня Победы 9 мая всё-таки пройдут?
Возможно, парад пройдёт в Москве. По крайней мере, там сейчас идут репетиции. Однако есть вероятность, что зрителей на трибунах в этом году тоже не будет (разъяснений от Роспотребнадзора пока до сих пор нет). Но зато парад точно покажут по телевизору.
Столицам регионов (в том числе и Барнаулу) могут разрешить проведение салютов и небольшие локальные акции, такие как возложение цветов к Вечному огню и концерты во дворах домов, где живут ветераны, как это было в разгар пандемии в 2020-м.
Кроме того, могут остаться и такие онлайн-форматы празднования из 2020-го, как "Окна памяти" (когда люди выставляли фотографии героев на своих балконах и в окнах) и акция "Фонарики Победы" – все желающие подсветили свои окна фонариками, свечами и смартфонами в память о тех, кто принимал участие в ВОВ.
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