Зарплату муниципальных служащих в Алтайском крае увеличат на 15%

29 апреля в своём ежегодном докладе губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу депутатов фракции "Единая Россия" об увеличении зарплаты сотрудников МСУ.
"Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15%, распространив это решение с 1 января 2021 года", – сказал в своём докладе губернатор.
Напомним, накануне, на встрече с представителям регионального правительства, депутаты фракции "Единая Россия" в Алтайском Заксобрании предложили пересмотреть работу кадровой системы муниципальной службы.
По словам замруководителя фракции Дениса Голобородько, депутаты обратили внимание членов правительства на необходимость повышения уровня оплаты труда среднего и младшего звена муниципальных служащих. "Мы предложили правительству рассмотреть вопрос развития системы местного самоуправления комплексно: повышать не только квалификацию, но и заработную плату. Только так можно вывести взаимодействие органов государственной власти региона и муниципалитетов на новый уровень", – отметил депутат.
Комментарии
что-то много сегодня Губернатора??!
чё это он задумал???
Это привёдёт лишь к одному - новому витку инфляции, а следовательно к резкому повышению цен.
Для всего остального населения, лишённого нормальной работы в условиях убитой промышленности, это будет катастрофа!
почему на Амике нет формата "тег" выбрать без Томенко и нормально читать новости
Да! Надо же статистику подгонять под федеральные запросы! Реальный сектор экономики поднять не может, потому что в ...., мы себе поднимем! Позорище!
Едим россию как всегда в своем репертуаре!
Предлагаю увеличить заработную плату муниципальным служащим на 15 %
а деньги на это повышение за счет увеличения налоговой нагрузки на население...
что там было не так далече от Единой России:
повышение НДС до 20%
13% налог на проценты по вкладам в банках
грядущий коэффициент на налог на недвижимость 0,3% вместо 0,1%
с нетерпением ждем переоценки кадастровой стоимости земельных участков, то есть увеличения земельного налога
...
15% к 14 тысячам рублей как-то не густо.
А другим людям когда начнут увеличивать зарплату в крае?
Другие люди должны свое начальство теребить что бы зп подняли
29.04.2021 13:24
- гость -
Даже книжки есть типа "Как просить увеличения зарплаты" и "Как просить начальника о повышении по службе"
29.04.2021 13:24
- гость -
Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей отстающего Алтайского края.
Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя Алтайского края.
Где написано ,что люди должны теребить начальство,чтобы подняли зарплату)))