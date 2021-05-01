Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка

Российская актриса Лиза Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки" скоро станет мамой. Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram.
"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!" – написала она под опубликованным видео.
В комментариях под постом подписчики порадовались за звёздную пару и пожелали, чтобы у них родился здоровый малыш.
Напомним, что об отношениях с Ильёй Авербухом актриса рассказала летом 2020 года. Разница в возрасте между партнёрами – 21 год, что смутило фанатов Арзамасовой, но не её саму.
Комментарии