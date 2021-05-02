Сотрудники Росгвардии в Новоалтайске задержали сбежавшего заключённого

В Новоалтайске сотрудники Росгвардии задержали заключённого, который сбежал из мест лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Предварительно установлено, что осуждённый по ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений" и приговорённый к трём годам лишения свободы самовольно покинул колонию-поселение", – сказано в сообщении.
Приметы подозреваемого передали всем экипажам вневедомственной охраны. В тот же вечер во время патрулирования сотрудники увидели похожего человека, который, завидев правоохранителей, попытался скрыться.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что в Барнауле поймали заключённого, который сбежал из туберкулёзной больницы. На плановой проверке его отсутствие обнаружили и организовали розыск. Долго скрываться у него не вышло.
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