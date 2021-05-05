Сергей Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса

Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков отправил заявку на получение нейтрального статуса (ANA) в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом пишет ТАСС с ссылкой на менеджера спортсмена, Павла Воронкова.
"Сергей Шубенков отправил в международную федерацию заявку на получение нейтрального статуса", – цитирует Воронкова издание.
Нейтральный статус необходим легкоатлету, чтобы принимать участие в международных соревнованиях, в том числе и на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Под российским флагом Шубенков и другие спортсмены выступать не могут из-за того, что национальная федерация легкой атлетики дисквалифицирована.
В 2021 году статусы, дающие право выступать на Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира, могут получить не более десяти легкоатлетов без права замены.
Ранее международная федерация утвердила процедуру получения нейтрального статуса (ANA) для российских спортсменов. Заявки рассматривают только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с полной информацией о спортсмене.
Шубенков – чемпион мира 2015 года в беге с барьерами на 110 метров, двукратный чемпион Европы (2012, 2014) и чемпион Европы в помещении (2013). Он неоднократно заявлял о том, что планирует поехать на Олимпиаду в Токио. А в апреле алтайский легкоатлет попал в список кандидатов на участие в предстоящих Олимпийских играх.
Напомним, в январе федеральные СМИ сообщили, что Шубенков получил положительный результат на допинг-тест. Писали, что у легкоатлета в моче нашли запрещённое вещество – фуросемид. Позднее сам Шубенков назвал все эти новости клеветой. "Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", – заявил спортсмен у себя в Instagram.
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