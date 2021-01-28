"Проснулся знаменитым": Сергей Шубенков заявил, что не употреблял никакого допинга

Барнаульский легкоатлет, чемпион мира и Европы Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что он принимал запрещенный препарат фуросемид. По словам спортсмена, он всегда выступал и будет выступать за честный спорт и призвал не верить новостям. Кроме того, Шубенкову пришло письмо от AIU, в котором к спортсмену нет претензий.

"Свое отношение к допинговым жуликам я высказывал не раз, и оно не изменилось. Вся информация про то, что я употреблял фуросемид, и что его обнаружили в пробе – это наглая клевета, выдуманная безымянным "источником"! Такого никогда не было! А новостные ленты бросились задорно репостить вброс, не проверяя, откуда он взялся. Что ж, бывает… проехали… Тем не менее мне действительно пришло письмо от AIU. Оно вообще ни разу не про фуросемид. Раскрывать детали этого конфиденциального письма я пока не могу из юридических соображений. Лишь обращу внимание на то, что я не подвергнут никаким ограничениям и тренируюсь в обычном режиме", – написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Ранее стало известно, что чемпион мира, Европы, один из самых известных легкоатлетов современности Сергей Шубенков сдал тест на допинг и получил положительный результат. В его крови нашли фуросемид – препарат-прикрытие, который "смазывает" действие запрещенного вещества. Об этом вечером 27 января сообщили практически все федеральные СМИ. В ближайшие дни вскроют пробу "Б" (спортсмены сдают тесты на допинг несколько раз). Проба "Б" либо подтвердит, либо опровергнет результаты первого анализа.

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