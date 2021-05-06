Застройщику не разрешили возводить "небоскреб" на Потоке в Барнауле

Барнаульский девелопер "Доверие" не смогла получить от властей города разрешение на возведение новой высотки по адресу 1-я Западная, 55а, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Застройщик обратился в в комитет по строительству, архитектуре и развитию города с просьбой установить в отношении данного участка территориальную зону Ж-1, разрешающую возведение многоэтажных многоквартирных домов до 25 уровней или 75 метров.
Предложение в комитете отклонили, так как на данный момент указанный участок земли площадью 2 399 кв. м находится в зоне Ж-2, которая допускает строительство многоквартирных домов не выше 12 этажей. А требуемые застройщиком изменения сначала нужно внести в Генплан Барнаула.
По данным единого государственного реестра недвижимости, площадь территории по указанному адресу составляет 2 399 кв. м. Сейчас она предназначена для объектов общественно-делового значения и административно-хозяйственных учреждений.
Компания "Доверие" принадлежит Евгению Прокудину, который также руководит фирмой "ПакПластика". Именно он сейчас строит на улице Партизанская, 203, в Барнауле 16-этажный дом.
Комментарии
И где там он собрался высотку такую ставить? Ни парковок, ни проезда. Во жадность что делает! Живу рядом и знаю этот участок.
Надо было сначала к мэру обратится, он говорит что это реально, просто надо индивидуально подходить к застройке-гибче, и тогда можно не опираться на генплан. Тогда все получится. Люди вон в центре толкают такие многоэтажные прожекты, а тут на выселках....эх.
зачем там высотки???
Ишь чего удумал, многоэтажку строить... у нас в городе, только "кто нужно" имеет возможность строить.
Добавить нужно, где захотят строить.