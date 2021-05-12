Названо имя главного кандидата на пост главы Октябрьского района Барнаула

Определён основной кандидат на пост главы Октябрьского района Барнаула, сообщает газета "Вечерний Барнаул".
Им стал Юрий Асеев, занимающий должность первого замглавы администрации Индустриального района. В этом амплуа он проработал четыре года. До того был главой Власихинской сельской администрации.
"Назначение главы района города – очень важный вопрос. Все депутаты понимают значение этого выбора для жизни Октябрьского района", – отметила председатель городской Думы Галина Буевич.
Окончательное решение по поводу назначения Асеева депутаты примут на заседании. До этого они встретятся и зададут претенденту на вакантный пост интересующие вопросы.
Напомним, с 19 октября 2020 года исполнял обязанности главы района Андрей Овсянников. Однако он не проработал на этой должности и полгода, уйдя по собственному желанию 22 января 2021 года.
4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. 5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.
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