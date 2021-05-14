Российская певица обвинила Нагиева и Собчак в стрельбе в казанской школе

Российская певица Анна Калашникова заявила, что до сих пор не может прийти в себя от стрельбы в Казани. Часть вины за случившееся она приписала Ксении Собчак и Дмитрию Нагиеву.
"Такие люди, как Собчак и другие, в этом виноваты. Ну а правда. Собчак ведь, правда, сделала героя из маньяка (речь идёт об интервью со скопинским маньяком, – прим. ред.). Каково жертвам было всё это слушать. Бедные девочки", – заявила певица.
По словам Калашниковой, такие интервью и сериалы по типу "Чикатило" с Дмитрием Нагиевым делают кумирами подростков маньяков и убийц, сообщает "Собеседник".
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы. Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в образовательном учреждении.
После массового убийства со стрельбой в казанской школе президент России Владимир Путин отдал ряд поручений. В частности глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Комментарии
А в чём-то она права! Эти шоу по ТВ многие запретить надо!
Российская певица..Артистка заявила
не определилось?
Вот умница: во всем виноваты собчаки и нагиевцы.
Почитай план Даллеса 1945г
я ее поддерживаю. Нагиев, конечно, зарабатывает актерством, но он не бедный человек и мог бы отказаться. больше вопросов к тем, кто дал на это деньги и с какой целью. про собчак даже писать не хочется- это днище.
Верно подметила. Хотя что она сама несёт в массы?
Но то что от таких как Нагиев, Собчак, Малахов и иже с ними, имя которым легион, информационное поле оказалось загажено негативом и мерзопакостью дальше некуда. Малахов иногда одну их 20 передач делает нормальной, но остальное куда страшнее чем сегодняшний 6й флот США. А это лишь федеральные каналы, которые молодёжь не смотрит. Сегодняшний интернет это бомба в наше будущее. Естественно молодёжь спонтанно игнорит и протестует, но ей некуда деваться. Они кругом. Их штампует победившая в 1991 окончательно концепция либерализма-эгоцентризма-материалистического атеизма.