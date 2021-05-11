Стрельба в казанской школе. Фото и видео с места трагедии

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Семь детей и учительница, по последним данным, погибли в нападении на школу в Казани. Днём 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в гимназию № 175 и устроил стрельбу. Он окончил это заведение четыре года назад, у парня было разрешение на оружие. Сообщается, что незадолго до трагедии Ильназ завёл телеграм-канал, где рассказывал о своих планах массового убийства. Всего пострадали 20 человек, их них шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии.
Владимир Путин после трагедии поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
Комментарии
Когда урод публикации выдавал о массовом убийстве. Где были