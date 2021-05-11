Путин дал ряд поручений после массового убийства в казанской школе

Президент России Владимир Путин отдал ряд поручений после массового убийства со стрельбой в казанской школе. В частности, глава государства дал указание разработать новое положение о гражданском оружии.
Как сообщает РИА Новости, о ситуации в учреждении президенту доложил директор ФСБ Александр Бортников. Путин обсудил ситуацию с премьером Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой, а также с руководителем МЧС Евгением Зиничевым.
Отдельно Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане. По мнению президента, происшествие стало поводом для оценки изменения принимаемых мер по контролю за оборотом оружия.
Также президент отправил в Казань главу Минздрава Михаила Мурашко и министра просвещения Сергей Кравцова. Он поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в ходе стрельбы в казанской школе. Для этого, в частности, в Казань вылетит самолёт МЧС с медиками и психологами на борту.
Напомним, что о массовом убийстве в школе № 175 в Казани стало известно 11 мая. По информации МВД, в школе сначала прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Нападавший был один – он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу.
Позднее нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.
Комментарии
Нападавший был один – он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу.
Позднее нападавшего задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.
А кого тогда застрелили\застрелился на 4-м этаже?