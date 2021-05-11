Назван вероятный мотив напавшего на школу в Казани

Вероятной причиной вооружённого нападения на школу в Казани, которое совершил 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев, могла стать месть. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, молодого человека на преступление подтолкнули ненависть и месть. Большая часть убитых училась в 8 "А" классе, сообщил источник в администрации школы.
Напомним, что о массовом убийстве в школе № 175 в Казани стало известно 11 мая. По информации МВД, в школе сначала прогремел взрыв, после чего началась стрельба. Нападавший был один – он прошёл с автоматическим оружием через главный вход здания и сразу открыл стрельбу.
В результате инцидента погибли 11 человек, в том числе девять детей.
Комментарии
И ведь такие твapи не нападают на МВД, на администрацию и прочих. Детей идут убивать, трусливые шакалы.