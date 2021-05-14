Биолог заявил о снижении продолжительности жизни из-за коронавируса

Из-за коронавируса продолжительность жизни людей сокращается на 1,5-2 года, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Она напомнила, что коронавирус – системное заболевание, заразиться которым можно несколько раз. При этом, по словам Барановой, каждый эпизод инфицирования немного сокращает продолжительность жизни, сообщает РИА Новости.
"Сейчас решается серьёзный вопрос о снижении средней продолжительности жизни человека как вида. У нас уже в развитых странах (по статистике) продолжительность жизни снизилась на 1,5-2 года в среднем. Это уже произошло из-за коронавируса", – отметила специалист.
Она уточнила, что такие выводы можно сделать из статистики в США. Баранова предположила, что примерно такие же результаты будут и в России.
Комментарии
серьезный вопрос решается? то есть маловато уменьшилась продолжительность жизни? ох уж эти статисты...