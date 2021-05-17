"Как работать ночь, не знаю". Барнаульцы жалуются на нехватку жизненно важного препарата

Барнаульским врачам остро не хватает преднизолона, жалуются читатели amic.ru. По их словам, препарата, который входит в перечень жизненно важных лекарств, медикам скорой помощи едва хватает. Правда, по информации amic.ru, критической ситуации пока нет: в аптеках лекарство есть. Но это уже далеко не первый случай, когда на Алтае (да и по всей стране) жалуются на его отсутствие в аптеках и больницах.

"Приехали на вызов и переговариваются"

12 мая в редакцию amic.ru обратилась жительница Барнаула. Её дочь начала так сильно задыхаться, что пришлось вызвать скорую. Часто в таких случаях пациенту делают укол преднизолона. Его выпускают в виде раствора, таблеток и мази. Но именно преднизолон в ампулах считается экстренным средством: он очень быстро снимает симптомы при подобных острых состояниях.

"У дочери, как это называют, был астматический дебют. Впервые такое случилось. Бригада скорой помощи быстро приехала. Но врачи как-то странно между собой переговаривались. Рассуждали, есть ли преднизолон и не стоит ли поставить что-то другое. Но в итоге поставили. Симптомы ушли. А на следующий день – повтор. Приехала уже детская скорая. И женщина-врач мне сказала, что преднизолона у них всего одна доза осталась. "Как работать эту ночь, вообще не знаю", – пожаловалась она мне. И сказала, что препарат им уже давно не поставляют. Поэтому его стараются беречь и только в крайних случаях ставить. Вот нам повезло – на наш "крайний" случай хватило", – рассказала читательница.

Девочку, по её словам, после двух приступов положили в больницу. Там её лечат другими препаратами, преднизолон не дают.

Кроме того, женщина пыталась разузнать о преднизолоне у знакомой, которая работает в одном из медучреждений Барнаула. Та объяснила, что, что в больницу уже давно не поставляют это лекарство. А в хранилищах, мол, есть только остатки из старых партий, у которых ещё не истёк срок годности. В качестве альтернативы медики используют другой препарат – дексаметазон.

Чтобы разобраться в ситуации и понять, есть ли преднизолон в медучреждениях и на станциях скорой помощи Алтайского края, amic.ru обратился за разъяснениями в региональное Министерство здравоохранения.

На катастрофу не похоже

Преднизолон – сильное гормональное средство. Причём очень бюджетное: упаковка стоит не больше 200 рублей. Читательница говорила именно о растворе – при инъекции препарат действует почти мгновенно и снимает отёк. Его используют при бронхиальной астме, анафилактическом шоке, отёке Квинке и множестве других заболеваний.

Корреспондент amic.ru обзвонил и обошёл около 20 аптек Барнаула. В половине из них преднизолона действительно не оказалось. Причём фармацевты не смогли ответить, когда именно ждать поставки лекарства. Тем не менее нашлось немало аптек, где препарат в наличии: в основном в таблетках. Но и в ампулах он есть в сетях "Губернский лекарь", "Аптеки Алтая, "Первая помощь" и ряде других.

Уже проходили

Проблема с этим препаратом возникает далеко не впервые. Причём в масштабах всей страны. Например, преднизолон исчез из аптек и медучреждений Алтайского края в 2016 году. Тогда проблему признали в краевом Минздраве. В ведомстве пояснили, что большинство российских производителей просто перестали выпускать лекарство. Из-за его низкой стоимости затраты на производство не окупалось.

"Из ответов российских производителей следует, что ими прекращен выпуск преднизолона в таблетках в связи с тем, что затраты на производство данного препарата выше цены регистрации в перечне ЖНВЛП. Неоднократные попытки перерегистрировать на препарат необходимую цену, сопоставимую с затратами, не увенчались успехом", – сообщали тогда в краевом Минздраве.

Тем не менее проблему тогда решили и поставки возобновили. А в 2019 году жители Алтайского края вновь начали жаловаться, что жизненно важного препарата нет ни в одной аптеке региональной столицы.

Существует ли проблема сейчас и в чём сложность, станет ясно из ответа регионального Минздрава.