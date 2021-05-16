Футболист "Спартака" подарил протез алтайской девочке и встретился с ней

Уроженец Барнаула, ныне выступающий за московский "Спартак" Александр Соболев откликнулся на призыв одноклубника Йоррита Хендрикса помочь семилетней Ксюше Стебуновой из Алтайского края.
Врачи поставили девочке диагноз "врождённая аномалия развития верхней конечности, аплазия левой кисти". Активный протез предплечья стоимостью 235 500 рублей поможет ей выполнять действия обеими руками. Его установили специалисты в Москве.
Затем Соболев встретился с семьёй Стебуновых и показал им новый спартаковский стадион – "Открытие-Арену".
"После экскурсии по музею клуба гости отправились в зал для пресс-конференций, где Саша вручил Ксюше первый подарок – именную футболку со своим автографом, – рассказали в пресс-службе московского "Спартака". – Затем её ждал ещё один сюрприз: на табло стадиона она увидела поздравление с днём рождения. Не обошлось и без праздничного торта для именинницы в уютной обстановке спартаковского спортбара".
Александр Соболев – воспитанник барнаульского футбола. Минувшей зимой он перешёл в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".
В прошлом году Соболев вступил в полемику с клубом "Динамо-Барнаул" по поводу того, заслуживает ли команда крупную компенсацию за его воспитание. Соболев отметил, что большую часть расходов брали на себя родители, а не клуб. Пресс-служба алтайской команды публично ответила своему воспитаннику на критику, предположив, что он "забыл о реальной футбольной жизни в Барнауле".
Комментарии
Молодец.
Молодец ! Хоть за эту знаменитость не стыдно . Его бы пример да другим известным и богатым , глядишь и городом бы начали гордится .( но .... , поглядим - увидим )
Человечище!