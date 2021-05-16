215 тысяч жителей Алтайского края поставили прививку от ковида

На утро 16 мая 215 962 жителя Алтайского края сделали прививку от ковида. Из них 167 377 человек поставили оба компонента, 48 585 – только один, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.
В Алтайский край уже поступило свыше 296 тысяч комплектов вакцины. По данным Минздрава, в регионе не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19.
Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.
За последние сутки в крае выявили 60 случаев коронавируса, выздоровели 25 пациентов, скончались девять человек.
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