Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3101, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За сутки в лабораториях подтвердили 60 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 50 714. Выздоровели 45 670 человек (+25 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 17, Бийск – 8, Рубцовск – 6, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Петропавловский район – по 2 заболевших, Камень-на-Оби, Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
В тяжёлом состоянии сейчас находится 161 пациент, из них 64 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 360 коек.
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